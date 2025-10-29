ĐBSCL: Thiệt hại do hạn mặn 4 ngành hàng nông nghiệp trọng điểm khoảng 700 tỷ đồng/năm

Ngày 29-10, tại tỉnh Cà Mau, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN-MT) phối hợp với Sở NN-MT tỉnh Cà Mau tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng”.

Quang cảnh diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Huy Thông, Phó Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam thông tin, theo ước tính của Viện Khoa học Thủy lợi, thiệt hại do hạn mặn cho 4 ngành hàng nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là lúa gạo, cây ăn trái, thủy sản và rau màu hàng năm khoảng 700 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho cây ăn trái chiếm tỷ lệ cao và hậu quả lâu dài.

Lúa của người dân Cà Mau bị thiệt hại do hạn mặn

Nguyên nhân do hàng chục đập thủy điện lớn được xây dựng trên thượng nguồn sông Mê Kông tích nước vào mùa khô, cùng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng nên những năm gần đây xu hướng hạn và xâm nhập mặn với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng. Hạn mặn ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển, năng suất và chất lượng vườn cây ăn trái.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT), tổng diện tích cây ăn trái vùng ĐBSCL khoảng hơn 400 ngàn ha, chiếm hơn 35% diện tích cả nước, với sản lượng bình quân khoảng trên 4 triệu tấn trái cây/năm. Riêng năm 2025, đến hết tháng 9 sản lượng ước đạt 1,9 triệu tấn. Các loại cây ăn trái chủ lực của vùng này là xoài, chuối, thanh long, sầu riêng, măng cụt, vú sữa, cam, bưởi. Nơi đây cũng đã bắt đầu hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái lớn.

TẤN THÁI