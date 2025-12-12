Cần Thơ: Nuôi tôm kết hợp mở rộng rừng ngập mặn

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Ngoài đại diện lãnh đạo Sở NN-MT TP Cần Thơ, buổi tập huấn còn có các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện, trường đại học, trung tâm nghiên cứu; đại diện IUCN cùng các tổ chức quốc tế và nông dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven biển.

Hoạt động thuộc dự án “Tăng cường khả năng phục hồi của vùng ven biển ĐBSCL thông qua khôi phục rừng ngập mặn và các giải pháp kết hợp dựa vào thiên nhiên”.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2024-2026, trên địa bàn 2 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu trước đây, với tổng kinh phí 1 triệu USD do Quỹ Coca-Cola tài trợ.

Các đại biểu tham quan mô hình đang triển khai tại Sóc Trăng trước đây (nay là TP Cần Thơ)

Tại buổi tập huấn, các nhà nghiên cứu cảnh báo, bờ biển tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu trước đây là vùng nuôi tôm thâm canh với cao độ chỉ 0,5m so với mực nước biển, đang bị xói lở nghiêm trọng với tốc độ mất rừng lên đến 20m mỗi năm.

Bên cạnh đó, rừng ngập mặn cũng đang bị thu hẹp, đất ven biển đang sụt lún nhanh gấp 5 lần tốc độ trung bình của mực nước biển dâng toàn cầu do khai thác nước ngầm cùng hạn mặn, nắng nóng cực đoan.

"Lão nông" Lê Hoàng Nhịn (62 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ) mạnh dạn tham gia mô hình

“Mô hình nuôi trồng thủy sản tuần hoàn” là giải pháp giúp mở rộng diện tích rừng ngập mặn bên trong đê biển (khoảng 18ha).

Mô hình được triển khai bằng cách kết hợp khôi phục rừng ngập mặn với sử dụng tài nguyên bền vững, bao gồm nuôi tôm theo công nghệ tuần hoàn nước và nuôi ghép đa loài (RAS- IMTA) tiết kiệm nước và tài nguyên.

Dự án hướng đến mục tiêu mở rộng 18ha diện tích rừng ngập mặn bên trong đê biển

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong, đại diện IUCN cho biết: "chúng tôi đã đưa ra giải pháp dựa vào thiên nhiên; đó là sự kết hợp giữa trồng rừng ngập mặn và công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn RAS, cũng như nuôi ghép đa loài IMTA".

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong, mô hình này giúp cải thiện chất lượng nước, giảm khai thác tài nguyên, tối ưu hóa sản xuất và bảo vệ môi trường bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt.

Thực tế cho thấy mô hình đã được thử nghiệm thành công tại Cà Mau, mang lại sinh kế bền vững cho người dân nuôi trồng thủy sản.

Sau buổi tập huấn, các đại biểu đã tham quan, khảo sát thực tế việc triển khai “Mô hình nuôi trồng thủy sản tuần hoàn” tại 8 hộ dân.

TUẤN QUANG