Bà Trương Thanh Thúy làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội

Sáng 12-12, tại phường Rạch Giá, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho các cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã chỉ định Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 người; Ban Thường vụ gồm 14 người. Bà Trương Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng chỉ định Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 18 người.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện trong thời gian tới như: Hội LHPN tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, linh hoạt phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Mọi hoạt động của các cấp Hội cần hướng đến hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ, cho cộng đồng và cho sự phát triển của địa phương; thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, “Lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội”. Hội phải tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ...

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: hàng năm, mỗi cơ sở hội liên hiệp phụ nữ xã, phường, đặc khu giúp 10 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều; mỗi cơ sở hội vận động, hỗ trợ ít nhất 15 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”… Cùng với đó là 2 khâu đột phá gồm: chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng.

NAM KHÔI