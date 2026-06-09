Xã hội

Đề nghị 15 tỉnh, thành phố ven biển ứng phó vùng áp thấp trên biển

SGGPO

Trưa 9-6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, đề nghị chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển.

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Ảnh vệ tinh lúc 11 giờ 30 phút ngày 9-6. Nguồn: Z.E

Văn bản được gửi tới 15 tỉnh, thành phố ven biển gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Văn bản trên được ban hành sau khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, ngày 9-6, trên Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp. Vị trí vùng áp thấp ở khoảng 21,5-22,5 độ Vĩ Bắc - 114,5-115,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong ngày và đêm 9-6, Bắc vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, bố trí sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các địa phương duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; thực hiện trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

PHÚC HẬU

Từ khóa

áp thấp nhiệt đới Biển Đông phòng chống thiên tai vùng áp thấp Quảng Ninh Hải Phòng Hưng Yên Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Trị Huế Đà Nẵng Quảng Ngãi Gia Lai Đắk Lắk Khánh Hòa Lâm Đồng Biển đê điều

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