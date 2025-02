Đề nghị tăng thời gian lái xe lên 70 giờ/tuần

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Tư pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải do còn vướng một số quy định tại Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ và nghị định, thông tư hướng dẫn.