Đề nghị Thủy điện Đăk Đrinh khẩn trương hoàn thành đường tránh ngập

Thủy điện đã vận hành hơn 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, bàn giao tuyến đường tránh ngập lòng hồ nhánh 1 cho địa phương quản lý

Theo đó, Sở Công thương đề nghị chủ đầu tư báo cáo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, tiến độ chi tiết và phương án thi công, hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao công trình cho địa phương trong năm 2025. Trường hợp cần điều chỉnh mốc thời gian, chủ đầu tư phải có văn bản giải trình, kèm phương án bảo đảm an toàn dân sinh trong quá trình thi công.

Trong khi chưa chọn được nhà thầu thi công, yêu cầu công ty huy động nhân lực, thiết bị để khắc phục tạm thời các hạng mục mất an toàn, nhằm bảo đảm giao thông mùa mưa lũ. Nếu không thực hiện đúng yêu cầu, Sở Công thương sẽ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương xem xét xử lý. Đồng thời, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu phát sinh thiệt hại do chậm trễ thi công.

Như Báo SGGP đã phản ánh, tuyến đường tránh ngập lòng hồ nhánh 1 nối trung tâm xã Măng Bút với các thôn Đăk Tiêu, Đăk Bút, Đăk Lâng, Kip La, Đăk Ang, phục vụ đi lại của 225 hộ dân. Dù thủy điện đã vận hành hơn 10 năm, nhưng tuyến đường này vẫn chưa được nghiệm thu, nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân.

HỮU PHÚC