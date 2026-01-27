Bộ Công thương thông tin về Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 2 đến 13-2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 27-1, Bộ Công thương ban hành công văn hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo, hướng dẫn việc tổ chức Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 2 đến 13-2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội.

Theo công văn, việc tổ chức hội chợ này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 26-1. Theo đó, hội chợ có tên tiếng Việt là Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (tên tiếng Anh là The First Glorious Spring Fair, 2026). Hội chợ có quy mô đa ngành, đa lĩnh vực.

Bộ Công thương cho biết các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nước ngoài tham gia hội chợ, gồm: miễn phí 1 gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (bao gồm chi phí mặt bằng, dàn dựng và thiết bị cơ bản); miễn chi phí tuyên truyền, quảng bá theo các chương trình chung của hội chợ; miễn phí thẻ ra, vào hội chợ cùng các hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của Ban tổ chức.

Để đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và kết nối doanh nghiệp nước ngoài tham dự, Bộ Công thương đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật và phổ biến thông tin về hội chợ tới các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đăng ký gian hàng, tham quan, mua sắm và kết nối giao thương tại hội chợ này.

Trước đó, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, đã được tổ chức từ 25-10 đến 3-11-2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Sự kiện thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với 3.000 gian hàng, trung bình 100.000 lượt khách mỗi ngày (mức cao nhất ghi nhận tại các hội chợ xúc tiến thương mại quốc gia từ trước tới nay). Tổng doanh thu trực tiếp bán hàng đạt gần 1.000 tỷ đồng, giá trị giao dịch, hợp đồng, biên bản ghi nhớ gần 5.000 tỷ đồng trong 10 ngày tổ chức. Hội chợ còn tổ chức hơn 100 phiên kết nối, giao thương quốc tế với doanh nghiệp từ nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Liên minh châu Âu.

