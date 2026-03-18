Đề nghị truy tố Phó Đức Nam và đồng phạm trong vụ lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng

Sáng 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, 32 tuổi, quê TPHCM) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”

Cùng bị đề nghị truy tố có Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, 36 tuổi, quê Hưng Yên) và vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi, quê Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bên cạnh đó, hơn 70 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” hoặc “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị can Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Theo kết luận điều tra, dù không được cấp phép, các đối tượng vẫn tổ chức hoạt động quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính; lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 để vận hành sàn giao dịch chứng khoán, forex, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.

Năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, hai bên bàn bạc việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang web này có tên tiếng Anh, giao diện giống các sàn giao dịch quốc tế. Phó Đức Nam bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên dụ dỗ người tham gia mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Uran sau đó hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam. Phó Đức Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi, ở TPHCM) xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, tìm hiểu mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex để triển khai tại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, sau khi về nước, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và một đối tượng khác về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên phạm vi cả nước, núp bóng doanh nghiệp và trang mạng hoạt động trong lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex. Mục đích là dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can có quy mô, tổ chức và được thực hiện rất tinh vi.

Trong vụ án, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại dùng cho ứng dụng Zoiper, đồng thời mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền của bị hại.

Phó Đức Nam còn bị cáo buộc thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn để tuyển dụng nhân viên, tổ chức hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh. Tài liệu điều tra xác định, bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc được giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Bị can này bị xác định phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt 216 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG