“Đệ nhất mưu sinh” trở lại với mùa đặc biệt Tết 2026

Sau hai mùa phát sóng, chương trình truyền hình thực tế "Đệ nhất mưu sinh" mùa đặc biệt sẽ trở lại vào Tết 2026.

Từng gây "sốt" với khán giả khi theo dõi 2 mùa đã phát sóng trước đó, mùa đặc biệt năm nay, dàn cast gồm có diễn viên Huy Khánh tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng cố định. Huy Khánh đã giành chiến thắng ở cả mùa 1 và mùa 2, là gương mặt quen thuộc với khán giả của chương trình. Bên cạnh đó, còn có diễn viên Ma Ran Đô lần đầu tham gia với vai trò đội trưởng.

Ma Ran Đô lần đầu thử sức đội trưởng ở Đệ nhất mưu sinh và đồng hành cùng diễn viên Huy Khánh

Dàn khách mời của Đệ nhất mưu sinh mùa Tết quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác nhau: nghệ sĩ Đại Nghĩa, Kim Tử Long, các diễn viên Lê Nam, Quỳnh Lý, Hữu Đằng, Nguyên Thảo, Tín Nguyễn, Lâm Thanh Nhã, nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon cùng các ca sĩ Nicky, Will (365).

Mang đến không khí xuân ngập tràn khi các nghệ sĩ trải nghiệm những nghề hối hả vào vụ Tết như làm mứt chùm ruột, chăm hoa tết, làm đầu lân, múa lân, làm nhang khoanh, bên cạnh các nghề quen thuộc như nung gạch, làm tàu hũ ky…

Ma Ran Đô, Vĩnh Thích Ăn Ngon thực hiện làm đầu lân

Trong hành trình mưu sinh, diễn viên Quỳnh Lý sửng sốt khi biết người thợ gạch mang vác nặng, làm việc tại lò nung nóng trên 50 độ C, phải làm được 100 viên gạch hoàn thiện mới được nhận 4.000 đồng. Diễn viên Lê Nam lại xót xa khi trải nghiệm với gia đình cô gái làm nhang khoanh, 3 - 4 người miệt mài cả tháng mới được 2,4 triệu đồng, phải cố gắng tiết kiệm để trang trải chi tiêu.

Nghệ sĩ Kim Tử Long, ca sĩ Nicky cùng bà con địa phương gói bánh ngày tết

Những lát cắt đời sống này tạo chiều sâu cho chương trình, khiến Đệ nhất mưu sinh được dự đoán trở thành món ăn tinh thần vừa rộn ràng vừa sâu lắng vị thương.

Chương trình sẽ chính thức lên sóng HTV7 vào lúc 20 giờ 30 tối thứ sáu hằng tuần, từ 9-1-2026.

Đệ nhất mưu sinh là chương trình truyền hình thực tế mưu sinh trái nghề đầu tiên của nghệ sĩ tại Việt Nam, lên sóng lần đầu vào năm 2023. Mỗi công việc mưu sinh đều gắn liền với đời sống thực tế của người dân địa phương. Trải qua các mùa phát sóng, những khoảnh khắc lao động chân thực, sự thích nghi, nỗ lực của các nghệ sĩ; những giá trị nhân văn, truyền thống từ món ăn, phong cảnh, con người bình dị đã giúp Đệ nhất mưu sinh chiếm cảm tình sâu đậm của khán giả.

THU HƯƠNG