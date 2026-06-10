Đề thi là bí mật nhà nước, nếu chưa được công bố mà phát tán có thể bị xử lý hình sự

Chiều 10-6, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã về kiểm tra và động viên các em thí sinh tại điểm thi Trường THPT A Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình. Thứ trưởng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí về kỳ thi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng trò chuyện, động viên các em thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT A Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình

* PHÓNG VIÊN: Thưa Thứ trưởng, năm nay là năm đầu tiên thực hiện tổ chức thi trong bối cảnh đặc biệt: lần đầu tiên tổ chức sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với số lượng thí sinh dự thi rất đông, không còn ban chỉ đạo thi cấp huyện. Vậy Bộ GD-ĐT chỉ đạo như thế nào đối với các địa phương để công tác tổ chức thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc?

* Thứ trưởng PHẠM NGỌC THƯỞNG: Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo không để khoảng trống trong công tác chỉ đạo thi, thành lập ban chỉ đạo ở các xã. Các tỉnh, các sở cũng rất chủ động trong công tác chỉ đạo thi, không những thành lập ban chỉ đạo mà còn tập huấn cho ban chỉ đạo, có sổ tay hướng dẫn để các tổ chức sẵn sàng vào cuộc, đồng hành, hỗ trợ kỳ thi.

Nhiều địa phương đã rất sáng tạo, như ở Ninh Bình, TPHCM, Nghệ An... Nhìn chung, các đầu mối chỉ đạo thi đều có ngay từ cơ sở, cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành với ngành giáo dục, đồng hành với học sinh và phụ huynh.

Lực lượng thanh niên tình nguyện luôn túc trực ở các điểm thi. Ảnh: PHAN THẢO

Về việc chuẩn bị các phương án ứng phó với tình huống thời tiết không thuận lợi, những nơi thí sinh phải di chuyển xa hoặc có nguy cơ mưa, lụt..., chính quyền địa phương cùng ngành giáo dục, hội phụ huynh đều đã tổ chức cho học sinh đến điểm thi trước, hỗ trợ các em về ăn nghỉ. Tinh thần là không để bất cứ một học sinh nào vì điều kiện giao thông, ăn ở, kinh tế mà không tham gia được kỳ thi.

* Một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm tại kỳ thi năm nay là công tác phòng chống gian lận công nghệ cao. Bộ GD-ĐT đã chú trọng chỉ đạo như thế nào?

* Việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi vẫn diễn biến phức tạp. Nhận diện được điều đó, ngay từ đầu, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo, tổ chức tập huấn, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an làm để làm tốt công tác phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Chúng tôi cũng đã có văn bản và đặc biệt lưu ý, cho phép, gợi ý những nơi có nguy cơ cao có thể sử dụng những thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay để chủ động việc phòng ngừa; cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ lưỡng cho học sinh và giáo viên về nội dung: đề thi là bí mật nhà nước, nếu chưa được công bố mà phát tán, lộ lọt thì có thể bị xử lý hình sự. Nhiều nơi đã dán thông báo cảnh báo về việc này, yêu cầu ký cam kết, để giám thị và thí sinh đều biết rõ.

Bộ cũng yêu cầu giám thị phổ biến kỹ lưỡng cho thí sinh. Cán bộ phải làm hết trách nhiệm, không để vô tình các em vi phạm rồi phải chịu xử lý hình sự.

* Sáng 11-6, thí sinh bắt đầu làm bài thi đầu tiên, ông có nhắn nhủ gì đến các thí sinh cũng như là lực lượng coi thi để đảm bảo kỳ thi an toàn?

* Cũng như nhiều năm, chúng tôi luôn luôn mong muốn các bộ phận làm công tác tổ chức kỳ thi phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thí sinh Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi. Ảnh: VIẾT CHUNG

Kỳ thi như ngày hội của ngành giáo dục, chứng kiến bước trưởng thành của các em. Do đó, các cán bộ tham gia kỳ thi cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần chung là nhân văn, nhẹ nhàng, thực hiện đúng quy chế. Các em học sinh cần chủ động, tự tin, phát huy hết phẩm chất, năng lực, kiến thức để vượt qua chính mình, hoàn thành bài thi. Tôi cũng mong các phụ huynh hãy tin tưởng vào con em mình, kết quả thi của con em mình chính là quá trình dạy, học của các em, của gia đình, đều rất đáng trân trọng và được ghi nhận...

LÂM NGUYÊN