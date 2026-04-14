Đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc vào quy hoạch

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc, dự kiến đầu tư trước năm 2030.

Cụ thể, tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La dài khoảng 378km, quy mô 4 làn xe. Tuyến này được định hướng là cao tốc vành đai khu vực phía Bắc, kết nối trung tâm hành chính các địa phương, các tỉnh biên giới và các cửa khẩu quốc tế Tân Thanh (Lạng Sơn), Chiềng Khương (Sơn La), hình thành hành lang vận tải xuyên biên giới.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa dài khoảng 141km, quy mô 4 làn xe, góp phần hình thành trục hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường liên kết vùng giữa Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết nối với các cảng biển ở Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và các cảng hàng không Phan Thiết, Long Thành.

Theo đánh giá, tuyến này sẽ nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, nhất là quặng bauxit, alumin và nông sản từ Tây Nguyên ra cảng biển để xuất khẩu; qua đó giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển trong khu vực.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình dài khoảng 55km, quy mô 4 làn xe, góp phần tăng hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc hiện hữu như Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây và Nội Bài - Lào Cai thông qua việc hình thành mạng lưới kết nối liên hoàn, hỗ trợ phân luồng giao thông, giảm tải cho hệ thống hiện hữu.

MINH ANH