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Đề xuất bổ sung cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey vào danh mục vận tải liên vận quốc tế

SGGPO

Ngày 16-6, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng bổ sung cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey vào danh mục các cặp cửa khẩu được phép thực hiện hoạt động vận tải liên vận theo quy định tại Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được khánh thành từ cuối năm 2025, với mục tiêu phát triển kinh tế biên mậu của tỉnh Tây Ninh và cả nước
Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được khánh thành từ cuối năm 2025, với mục tiêu phát triển kinh tế biên mậu của tỉnh Tây Ninh và cả nước

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey đã được hai nước khai trương từ ngày 8-12-2025. Từ đó đến nay, lượng phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Nam có xu hướng gia tăng.

Tuy nhiên, hoạt động tại cửa khẩu hiện chủ yếu mới dừng ở xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp giữa Việt Nam và Campuchia, chưa khai thác hết tiềm năng trung chuyển hàng hóa quá cảnh theo quy mô đã được đầu tư.

Với vị trí nằm trên các hành lang kết nối khu vực, cửa khẩu quốc tế Tân Nam được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp nhận và trung chuyển hàng hóa từ Campuchia, Thái Lan và các nước ASEAN vào Việt Nam và ngược lại.

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Đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan khảo sát tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, do cặp cửa khẩu này chưa được bổ sung vào danh mục các cửa khẩu được thực hiện hoạt động vận tải liên vận quốc tế, nên khả năng khai thác hiệu quả hạ tầng cửa khẩu và tiềm năng phát triển kinh tế biên giới còn hạn chế.

Liên quan kiến nghị này, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan sớm làm việc, đàm phán với phía Campuchia nhằm bổ sung cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey vào Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia là cơ sở để phương tiện ô tô của hai nước di chuyển hợp pháp vào lãnh thổ của nhau theo quy định, không phải chuyển tải hàng hóa hoặc đổi xe tại biên giới. Qua đó, doanh nghiệp logistics có thể tiết kiệm thời gian, giảm chi phí kho bãi và nâng cao năng lực cạnh tranh.

QUANG VINH

Từ khóa

Tây Ninh Campuchia cửa khẩu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey

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