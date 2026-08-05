Tây Ninh quy tập, đưa hơn 500 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia về quê hương

Mùa khô năm 2025-2026, các lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh tìm kiếm tại 8 tỉnh của Campuchia, quy tập và đưa về nước 511 bộ hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại nước bạn.

Ngày 5-8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, đưa về nước giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026) và rút kinh nghiệm sau 60 ngày tổ chức phát động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đội K73

Trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), qua hai đợt thực hiện nhiệm vụ với 127 ngày hoạt động, các Đội K70, K71 và K73 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh) đã khảo sát 309 vị trí, đào san lấp hơn 25.000m³ đất đá, quy tập được 511 bộ hài cốt liệt sĩ. Lũy kế qua 25 giai đoạn (từ năm 2001 đến nay), các lực lượng đã quy tập 9.158 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó, xác định được tên và địa chỉ của 282 trường hợp.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2025-2026

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức chu đáo lễ xuất quân và lễ đón, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ về nước đúng nghi lễ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Riêng tại tỉnh Tây Ninh cũng đã quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 1 bộ quy tập được ở xã Phước Vĩnh Tây (đã an táng theo quy định) và 9 bộ hài cốt dự kiến tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng vào dịp sơ kết chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định ADN.

Ngoài ra, từ ngày 4-6 đến nay, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện lấy mẫu đối với 16.160/18.600 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính (chiếm 86,92%). Tỉnh đã bàn giao gần 10.400 mẫu đến Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ giám định ADN. Công an tỉnh cũng thu thập 5.751 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để xác định ADN.

Mùa khô 2025-2026, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh quy tập, đưa hơn 500 bộ hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương

Tại hội nghị, Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) và Đại tá Trần Chí Công (Đội trưởng Đội K73) vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2021-2025. Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh cũng tặng bằng khen cho 14 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2025-2026.

QUANG VINH