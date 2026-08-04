An Giang đã đưa 128 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về với đất mẹ

Giai đoạn mùa khô 2025-2026, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 170 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đội K92 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Chiều 4-8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Theo báo cáo, giai đoạn XXV, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 170 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 128 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 42 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang. Lực lượng chức năng cũng đã xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Dùng (bí danh Dũng) tại xã Ba Chúc.

Tại Campuchia, Đội K92, Đội K93 đã phối hợp với ban chuyên trách, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân sáu tỉnh ở nước này tiến hành khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức đào tìm tại nhiều vị trí. Các đơn vị đã tiếp nhận, xử lý 97 nguồn thông tin với hơn 164 vị trí tìm kiếm, tiến hành đào hơn 104.410 m³ đất, đá, qua đó quy tập được 128 bộ hài cốt liệt sĩ.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị còn chú trọng công tác dân vận, đối ngoại quân sự; thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà... Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập.

Trên địa bàn tỉnh An Giang, Đội K92, Đội K93 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các địa phương tổ chức rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại nhiều khu vực. Kết quả đã quy tập được 42 bộ hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn Kiên Lương, Chi Lăng, Tịnh Biên, Thới Sơn, Ba Chúc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị các đơn vị cũng nêu ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đó là tình hình địa bàn có nhiều thay đổi, một số khu vực không còn dấu tích; hồ sơ, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa đầy đủ; nhân chứng ngày càng ít, tuổi cao, sức khỏe giảm...

Trong giai đoạn XXVI tới (mùa khô 2026 - 2027), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xác định tiếp tục tập trung vào các địa bàn trọng điểm, khu vực căn cứ cách mạng, nơi xảy ra chiến đấu, khu vực chôn cất ban đầu, nghĩa trang tạm, nhà tù, trại giam... Đồng thời tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, lưu trữ thông tin.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV.

Đội K92, đội K93 là hai đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và cất bốc hài cốt các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh.

CHÂU HÀO