Cà Mau: Cho thuê ngắn hạn nhiều trụ sở, khu “đất vàng”

Ngày 5-8, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau cho biết vừa có thông báo cho thuê ngắn hạn 14 khu đất, thửa đất và tài sản trên đất.

Trong số 14 khu đất, thửa đất và tài sản trên đất cho thuê, có nhiều khu “đất vàng” nằm trên tuyến đường lớn, nằm ở trung tâm tỉnh Cà Mau.

Cụ thể như, trụ sở cũ của Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành); trụ sở cũ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; khu đất thu hồi của Tổng Công ty Phân bón và hoá chất dầu khí - Công ty cổ phần (đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Thành); khu đất Công ty Cổ phần văn hóa tổng hợp Cà Mau (đường Phan Chu Trinh, phường An Xuyên)…

Trụ sở cũ của Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau)

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, sau sáp nhập, toàn tỉnh có 1.381 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. UBND tỉnh đã có quyết định chuyển giao 309 cơ sở nhà, đất dôi dư cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, khai thác và xử lý. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau được giao quản lý, khai thác, xử lý 90 cơ sở; UBND các xã, phường được giao quản lý, khai thác, xử lý 219 cơ sở còn lại.

Khu đất thu hồi của Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - Công ty cổ phần (đường Trần Hưng Đạo, phường Hoà Thành, tỉnh Cà Mau)

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tiến độ xử lý, khai thác tài sản dôi dư còn chậm, nhất là việc đưa tài sản vào sử dụng. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong triển khai thực hiện, khiến hiệu quả khai thác tài sản chưa cao. UBND tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

TẤN THÁI