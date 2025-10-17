Đề xuất chỉ áp dụng điều kiện kinh doanh với sản xuất vàng miếng

Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp (VCCI) Đậu Anh Tuấn góp ý hoàn thiện dự luật

Trình bày tờ trình dự án luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, hiện nay ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần lớn áp dụng cơ chế tiền kiểm, tức là phải xin cấp giấy phép mới được kinh doanh. Với quy định mới, nhiều ngành nghề có thể chuyển sang cơ chế hậu kiểm để hạn chế rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp, thúc đẩy tự do kinh doanh.

Đại biểu dự họp

Tán thành việc cắt giảm, song Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát cắt giảm thêm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh, chỉ giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết vì lý do Hiến định là bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức, sức khỏe cộng đồng.

Dự họp, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp (VCCI) Đậu Anh Tuấn đánh giá, dự thảo luật đã bỏ được khá nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Song theo quan điểm của VCCI, "dư địa để tiếp tục bỏ vẫn còn".

Nêu ví dụ cụ thể, với hoạt động nghiên cứu, chế tạo thiết bị bay không người lái (UAV), rủi ro đến từ việc sử dụng chứ không phải nghiên cứu chế tạo. Việc đưa hoạt động nghiên cứu, chế tạo vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải cấp phép sẽ hạn chế không gian sáng tạo mà đáng lẽ phải khuyến khích.

Đại biểu dự họp

Một ngành nghề khác cũng được đại diện VCCI đề nghị bỏ khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện là vận hành cơ sở hỏa táng. Theo ông, chủ đầu tư cơ sở sẽ chọn đơn vị vận hành uy tín, còn các vấn đề liên quan tới môi trường của các cơ sở này nên được quản lý theo pháp luật về môi trường. Ngành nghề kinh doanh phân bón cũng không cần tới điều kiện kinh doanh mà chỉ cần quản lý chất lượng, quy trình sản xuất.

Đặc biệt, nhấn mạnh hoạt động kinh doanh vàng, ông Đậu Anh Tuấn cho rằng chỉ cần áp dụng điều kiện kinh doanh với sản xuất vàng miếng, chứ “kinh doanh vàng" chung chung, “quét” từ nhập khẩu cho tới sản xuất vàng miếng, sản xuất và kinh doanh vàng trang sức hay các dịch vụ khác là quá rộng. “Các hiệp hội, doanh nghiệp kêu về vấn đề này rất nhiều”, chuyên gia này phản ánh.

Luật Đầu tư hiện hành quy định 234 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần lớn áp dụng cơ chế tiền kiểm, tức là phải xin cấp giấy phép mới được kinh doanh.

ANH PHƯƠNG