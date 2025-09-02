Đề xuất cho phép tính chi phí nghiên cứu và phát triển bằng 200% chi phí thực tế

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) quy định khấu trừ 200% chi phí nghiên cứu phát triển (R&D), đồng thời phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương trong cấp phép chuyển giao công nghệ.

Dự thảo luật bổ sung các khái niệm "công nghệ xanh" và " CGCN không tiếp xúc" để phù hợp với xu thế thế giới và thực tiễn

Dự thảo luật nêu trên đang được Bộ Tư pháp thẩm định, tập trung vào 6 nhóm chính sách nhằm tạo động lực, kiểm soát và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về CGCN.

Theo đó, đối tượng thẩm định công nghệ được mở rộng, không chỉ trong các dự án đầu tư, mà còn trong các trường hợp khác theo yêu cầu. Các khái niệm "công nghệ xanh" và "CGCN không tiếp xúc" được bổ sung để phù hợp với xu thế thế giới và thực tiễn.

Nhóm chính sách thứ 2 là hỗ trợ, thúc đẩy CGCN nội sinh, bao gồm CGCN giữa các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân trong nước, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển. Cụ thể, quy định về quyền CGCN được cụ thể hóa, bao gồm việc xác lập, công nhận và bảo vệ quyền sở hữu công nghệ, giảm rủi ro cho các bên liên quan, đặc biệt với công nghệ không đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ...

Về chương trình đổi mới công nghệ quốc gia và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia để tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ CGCN, trong đó có CGCN nội sinh, nội dung hoàn toàn mới là quy định: Nhà nước mua và phổ biến công nghệ nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, ứng dụng vì xã hội, công ích (như y tế), thúc đẩy CGCN nội sinh, phát triển nguồn cung và nguồn cầu công nghệ của thị trường khoa học và công nghệ.

Nhóm chính sách thứ 4 là tạo động lực tài chính, thể chế, pháp lý cho hoạt động CGCN. Quy định tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được thể chế hóa tại điều 35 dự thảo luật, cho phép các doanh nghiệp tính chi phí nghiên cứu và phát triển bằng 200% chi phí thực tế vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi theo mức độ tiếp nhận và phát triển công nghệ (ứng dụng và vận hành; làm chủ và cải tiến; đổi mới và phát triển) cũng được quy định rõ ràng hơn, tạo ra động lực hấp dẫn hơn cho doanh nghiệp đầu tư vào CGCN và đổi mới sáng tạo.

Hai nhóm chính sách còn lại là tăng cường kiểm soát CGCN xuyên biên giới để vừa kiểm soát an ninh công nghệ, vừa thúc đẩy CGCN quốc tế hiệu quả và tăng cường năng lực quản lý nhà nước, thực hiện giám sát, thống kê, đo lường hiệu quả CGCN. Dự thảo nêu cụ thể những công nghệ được khuyến khích chuyển giao, bao gồm cả từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua các ưu đãi về thuế, tín dụng, chi phí xúc tiến thị trường.

ANH PHƯƠNG