Đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt trước năm 2030

Ngày 27-9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng để làm rõ, giải trình các nội dung về đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng).

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị hai bộ sớm trình Thủ tướng chấp thuận cho phép triển khai đầu tư xây dựng dự án trước năm 2030; chấp thuận phương án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT để trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị được cấp có thẩm quyền giao làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP). Sau khi được giao làm cơ quan có thẩm quyền, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai kêu gọi nhà đầu tư thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án hoặc sẽ chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật về PPP và giao thông đường bộ.

HIẾU GIANG

