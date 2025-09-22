Đà Nẵng chủ động phân cấp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà nẵng chủ trì cuộc họp trực tuyến

Đó là nội dung chỉ đạo của ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, diễn ra ngày 22-9.

Ông Phạm Đức Ấn cho hay, đối với biến động giá vật liệu xây dựng, nhất là cát, thành phố sẽ nghiên cứu giải pháp tháo gỡ, hạn chế ảnh hưởng đến các hợp đồng đã ký kết. Ông cũng khuyến khích các đơn vị chủ động đề xuất dự án, đẩy nhanh giải ngân vốn năm 2025 và chuẩn bị kế hoạch cho năm 2026.

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, Đà Nẵng đã chủ động lập và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn, chỉ đạo rà soát khó khăn, vướng mắc và triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tiến độ. Các đơn vị được yêu cầu cam kết mốc giải ngân gắn với đánh giá thi đua; đồng thời thực hiện điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án.

Sau hợp nhất, UBND TP Đà Nẵng đã khẩn trương báo cáo HĐND thành phố thông qua các Nghị quyết quan trọng về Kế hoạch vốn (Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, số 16/NQ-HĐND và 17/NQ-HĐND ngày 12-8-2025) để sớm tiếp tục triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

UBND TP Đà Nẵng cũng thành lập 9 tổ công tác do lãnh đạo UBND TP trực tiếp làm tổ trưởng, tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và đôn đốc các công trình động lực, trọng điểm.

Tính đến 31-8-2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của toàn thành phố đạt gần 6.806 tỷ đồng, bằng 41,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 38% kế hoạch HĐND, UBND TP Đà Nẵng giao. Riêng 5 Ban quản lý thuộc UBND TP Đà Nẵng đã giải ngân gần 3.566 tỷ đồng, chiếm 50% tổng giá trị giải ngân, đạt 54,8% kế hoạch vốn được giao (tính đến 15-9-2025).

XUÂN QUỲNH