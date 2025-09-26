Đề xuất đưa Lễ hội Dinh Cô trở thành sự kiện văn hóa thường niên của TPHCM

Lễ hội Dinh Cô Long Hải (TPHCM) là một trong những lễ hội nước lớn nhất của ngư dân vùng biển Nam bộ, được Bộ VH-TT-DL công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2025. Ảnh: HUYỀN TRANG

Chiều 25-9, Đoàn công tác của Sở VH-TT TPHCM, do ông Võ Trọng Nam, Phó Giám Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Long Hải và Ban Quản lý Di tích lịch sử - Văn hóa và Thắng cảnh Dinh cô về công tác chuẩn bị Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2026.

Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27-3 đến ngày 30-3-2026, tức mùng 9, 10, 11 và 12-2 âm lịch. Ngoài phần lễ với các nghi thức truyền thống, Lễ hội Dinh cô Long Hải năm 2026 có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi tại phần hội, như: nghệ thuật, tái hiện lịch sử hình thành Di tích Lịch sử - Văn hóa và Danh thắng Dinh Cô; biểu diễn đờn ca tài tử; giải bóng chuyền bãi biển nam, nữ mở rộng; giải đua SUP mở rộng; biểu diễn mô tô dưới nước, diều nghệ thuật; trình diễn khinh khí cầu; các trò chơi dân gian như: đan lưới, kéo co, đẩy gậy; biểu diễn lân - sư - rồng;…

Lễ hội Dinh Cô Long Hải diễn ra từ mùng 9 đến 12-2 âm lịch hàng năm, thu hút hàng chục ngàn người dân tới tham quan. Ảnh: HUYỀN TRANG

Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị Sở VH-TT TPHCM hỗ trợ địa phương một số công tác, hoạt động để lễ hội được diễn ra an toàn, hiệu quả, thu hút được du khách như: hỗ trợ thẩm định, xây dựng kịch bản các chương trình nghệ thuật, hoạt động thể thao, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp du lịch - dịch vụ tham gia quảng bá... Đồng thời, kiến nghị Sở đề xuất với lãnh đạo thành phố đưa Lễ hội Dinh Cô trở thành sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên của TPHCM.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM ghi nhận toàn bộ những kiến nghị, đề xuất của xã Long Hải; đồng thời, đề nghị, địa phương nhanh chóng cung cấp đầy đủ cho sở những hồ sơ có liên quan về lễ hội để nghiên cứu, xem xét, và nếu đủ điều kiện sẽ sớm tham mưu và trình lãnh đạo thành phố.

