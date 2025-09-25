Sắp đạt 700 tỷ đồng, Mưa đỏ ấn định ngày rời rạp chiếu

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 25-9, bộ phim Mưa đỏ chỉ còn thiếu hơn 600 triệu đồng để đạt cột mốc 700 tỷ đồng – kỷ lục vô tiền khoáng hậu của điện ảnh Việt.

Theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số nhất định), phim hiện đạt doanh số 699.363.325.241 đồng. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu đã chậm lại đáng kể song bộ phim gần như chắc chắn cán mốc 700 tỷ đồng trong ngày 25-9.

Mưa đỏ đang tiến rất sát cột mốc 700 tỷ đồng. Nguồn: BOX OFFICE VIETNAM

Tính riêng trong ngày 25-9, phim hiện vẫn duy trì vị trí số 2 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt, chỉ đứng sau bộ phim Tử chiến trên không, và vượt qua các bộ phim mới ra mắt như Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze, BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue Remastered, The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính từ đầu năm đến nay có tổng cộng hơn 30 phim Việt đã ra mắt, đạt tổng doanh thu hơn 3.100 tỷ đồng, cao hơn con số kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong năm 2024. Điều đó, đồng nghĩa, với doanh thu 700 tỷ đồng của Mưa đỏ đã chiếm đến hơn 20% tổng doanh thu phim Việt toàn thị trường trong năm nay.

Mưa đỏ liên tiếp xác lập các kỷ lục phòng vé ấn tượng. Ảnh: ĐPCC

Ngay sau kỳ tích đáng nể nói trên, đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng thông báo trên trang cá nhân từ ngày 29-9 tới Mưa đỏ sẽ chính thức khép lại thời gian trình chiếu ngoài rạp để thực hiện những sứ mệnh tiếp theo.

Nữ đạo diễn gửi lời biết ơn đến tất cả các khán giả, các cơ quan thông tấn báo chí, nhà phát hành, nhà rạp… đã đồng hành cùng Mưa đỏ trong suốt chặng đường tuyệt vời vừa qua.

"Mỗi suất chiếu, mỗi ánh mắt xót xa, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, những lời động viên hay góp ý nhiệt thành… đều là phần đời mới mà mọi người đã dành cho Mưa đỏ", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Nữ đạo diễn tin và tự hào nói rằng, toàn thể ê-kíp Mưa đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả nỗ lực và sự tận hiến cao nhất, bởi "Mưa đỏ mãi mãi là tình yêu của chúng tôi, khát vọng của chúng tôi".

Ngoài kỷ lục doanh số của Mưa đỏ, thị trường phim trong năm 2025 còn xác lập vô số kỷ lục khác như: phim kinh dị Việt ăn khách nhất (Quỷ nhập tràng, 149 tỷ đồng), phim chiến tranh ăn khách nhất và phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại (Mưa đỏ), phim hoạt hình Việt ăn khách nhất (Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội, 21 tỷ đồng), phim tài liệu ăn khách nhất (Anh trai "say hi": Kẻ phản diện tạo nên người hùng, 15 tỷ đồng), phim ngắn ăn khách nhất (Đàn cá gỗ, hơn 4 tỷ đồng)... Với đà tăng trưởng hiện nay, Tử chiến trên không nhiều khả năng sẽ trở thành phim hành động Việt ăn khách nhất. Cũng trong ngày 25-9, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn cũng đang tiến sát cột mốc 100 tỷ đồng, trở thành phim Việt thứ 11 đạt kỷ lục này trong năm 2025. Phim hiện đạt doanh thu 99.953.002.720 đồng.

VĂN TUẤN