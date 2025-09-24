Hoa hậu Yến Nhi mang trang phục “Thăng Long Hội” đến Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2025

Ngày 24-9, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi được công bố sẽ là đại diện Việt Nam tiếp theo tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International lần thứ 13. Dự kiến đêm chung kết tổ chức tại Bangkok - Thái Lan vào ngày 18-10.

Ban tổ chức trao hoa và sash đại diện cho Hoa hậu Yến Nhi

Tại sự kiện công bố, Hoa hậu Yến Nhi trình diễn Trang phục văn hóa dân tộc mang tên Thăng Long Hội. Đây là thiết kế giành giải nhất trong phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025.

Thăng Long Hội là sáng tạo của NTK trẻ Nguyễn Huy Hoàng thuộc team huấn luyện của NTK Đặng Trọng Minh Châu. Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước.

Bộ trang phục tái hiện hình ảnh những mái đình tráng lệ bên hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian. Qua bộ trang phục, NTK muốn tôn vinh tinh thần Việt, sáng tạo Việt.

VIDEO Hoa hậu Yến Nhi trình diễn trang phục dân tộc "Thăng Long Hội"

NTK Đặng Trọng Minh Châu, NTK Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ về trang phục

Tại sự kiện, Hoa hậu Yến Nhi chia sẻ, cô không chắc chạm đến danh hiệu, vị trí cao nhất nhưng sẽ luôn nỗ lực thi đấu hết mình, mang đến hình ảnh người trẻ Việt giàu năng lượng, giàu bản sắc để những người yêu thương theo dõi ở quê nhà có thể tự hào.

Người đẹp cho biết đang tất bật tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, nhận định, Hoa hậu Yến Nhi hội tụ nhiều yếu tố để trở thành lựa chọn hàng đầu tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2025. Cụ thể, Yến Nhi có hình thể đẹp, kỹ năng trình diễn tốt, giàu năng lượng, có sự cuốn hút riêng, có khả năng vũ đạo tốt…

“Với cuộc thi nặng tính giải trí, trình diễn như Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2025 thì hình thể, trình diễn, vũ đạo rất được chú ý. Yến Nhi là cô gái vũ đạo tốt nhất cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm nay và cả năm 2024. Về phần tiếng Anh, Yến Nhi đang được ê kip trau dồi thêm, chú trọng phần giao tiếp", ông Nam nói.

Tuy nhiên, trong sự kiện công bố chiều 24-9, Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố với trang phục xẻ quá cao, khi trình diễn tạo ra hình ảnh thiếu chỉn chu.

Ngay sau sự kiện, theo ông Nam, sự cố này một phần do ông và ê kip quá gấp rút. Theo đó, ban đầu dự kiến Yến Nhi chỉ xuất hiện với một trang phục nhưng ban tổ chức lại muốn cô mặc thêm một bộ nữa. Khi trang phục được gửi đến gấp rút, chưa có nhiều thời gian cân chỉnh nên để xảy ra sự cố. Ban tổ chức tiếp nhận góp ý của khán giả, sẽ cẩn trọng hơn.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025 vào tối 14-9 tại TPHCM. Cô sinh năm 2003, quê Phú Yên, sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng 81-64-92cm. Hiện cô là sinh viên năm 3 ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Trường Đại học Văn Hiến. Sau đăng quang, hoàn cảnh xuất thân của Yến Nhi được khán giả chú ý. Có cha làm thợ hồ, mẹ bán vé số, Yến Nhi chia sẻ luôn biết ơn, nỗ lực để chăm lo cho cha mẹ. Nói về ý kiến trái chiều của khán giả liên quan nhan sắc của Hoa hậu Yến Nhi, ban tổ chức cuộc thi cho hay, sắc đẹp đa chiều và tin rằng cô có giá trị riêng, nhiều năng lượng đặc biệt và sẽ là một trong những nhân tố khó đoán tại cuộc thi quốc tế năm nay. Top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Hoa hậu Yến Nhi và gia đình

TIỂU TÂN