Ngôi sao điện ảnh Đài Loan Hứa Quang Hán bất ngờ vì tình cảm của người hâm mộ

Có mặt tại Việt Nam để tham gia hoạt động giao lưu, quảng bá với người hâm mộ nhân sự kiện ra mắt bộ phim " Năm của anh, ngày của em" , Hứa Quang Hán cho biết, anh rất bất ngờ khi được chào đón nồng nhiệt.

Chiều 24-9, các thành viên ê-kíp đoàn phim Năm của anh, ngày của em gồm: đạo diễn Kung Siu Ping, sản xuất thiết kế Man Lim Chung, diễn viên Hứa Quang Hán, Viên Lễ Lâm đã có mặt tại TPHCM để giao lưu với giới truyền thông và người hâm mộ.

Hứa Quang Hán và ê-kíp đoàn phim được chào đón nồng nhiệt

Xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo fan hâm mộ và giới truyền thông, Hứa Quang Hán cho biết, anh rất bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả từ khi đặt chân xuống sân bay.

“Tôi rất vui khi có cơ hội mang bộ phim này đến với khán giả Việt Nam và hy vọng mọi người sẽ yêu thích tác phẩm của chúng tôi”, anh nói.

Trước đó, anh được đông đảo người hâm mộ chào đón tại sân bay

Còn với diễn viên Viên Lễ Lâm, đây là lần thứ 3 cô đến Việt Nam. Cô chia sẻ, từng gặp sự cố nhỏ trong chuyến đi trước nhưng đã được người dân địa phương giúp đỡ nhiệt tình, vì thế lần này cô càng cảm thấy gắn bó.

Viên Lễ Lâm bày tỏ niềm vui khi mang đến cho khán giả bộ phim Năm của anh, ngày của em. Cô cũng nhấn mạnh, dù phim có yếu tố viễn tưởng và kỳ ảo, nhưng những cảm xúc trong phim từ tình yêu, tình thân đến tình cảm gắn bó với nơi mình sống đều rất chân thực.

Chia sẻ thêm về việc kết hợp lần này, cả Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm đều dành cho nhau nhiều lời ngợi khen.

Hai diễn viên chính dành cho nhau nhiều lời ngợi khen trong quá trình đóng chung

Theo Viên Lễ Lâm, ấn tượng đầu tiên của cô về Hứa Quang Hán là người hướng nội, trầm tính. Tuy nhiên, anh lại là người rất sáng tạo, thường xuyên đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ cho ê-kíp trong suốt quá trình quay phim.

Cô nhớ, có một kỷ niệm đặc biệt khi cả hai thực hiện cảnh chia ly, anh đã tạo ra bầu không khí buồn bã giúp cô tìm được cảm xúc thật để nhập vai.

Còn với Hứa Quang Hán, ngoài đời Viên Lễ Lâm là người sôi nổi, hoạt bát nhưng khi nhập vai phải hóa thân thành cô gái điềm tĩnh. Anh đặc biệt ấn tượng bởi trong quá trình quay, cô phải kìm nén cảm xúc và tiết chế sự năng động vốn có của mình để hoàn thành mọi cảnh quay.

Đạo diễn Kung Siu Ping dành nhiều lời khen cho hai diễn viên chính

Đạo diễn Kung Siu Ping cũng hé lộ thêm, khi viết kịch bản, đoàn phim không chủ đích tạo ra một bộ phim hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt của phim được phát triển một cách tự nhiên từ chính cốt truyện.

Phim không chỉ là câu chuyện tình yêu đơn thuần mà mang hơi hướng "truyền kỳ", kể về cuộc đời của nhân vật Khoai Tây từ năm 13 tuổi trẻ trung, đơn sơ đến khi trưởng thành và có trách nhiệm hơn với xã hội và tình yêu.

Chính sự phát triển từ cốt truyện này đã tạo nên điểm khác biệt của phim, đồng thời thể hiện những góc nhìn về tình cảm mà đoàn phim muốn gửi gắm.

Năm của anh, ngày của em sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp từ ngày 17-10.

Hứa Quang Hán (sinh năm 1990) là một diễn viên, người mẫu, ca sĩ người Đài Loan. Anh được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong Dương quang phổ chiếu (2019), Muốn gặp anh (2019 - 2020) và Hôn lễ của em (2021). Năm 2020, Hứa Quang Hán lần đầu tiên lọt vào danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc do Forbes bình chọn, thứ hạng 69.

VĂN TUẤN