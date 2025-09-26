JayKii trở lại với album đầu tay "Tan tương tư"

Ca sĩ JayKii vừa ra mắt album "Tan tương tư" vào chiều 25-9. đây là album đầu tay của anh sau 8 năm hoạt động nghệ thuật.

JayKii cũng đã trình diễn một số ca khúc trong album đầu tay gửi đến khán giả

Từng ghi dấu sâu đậm trong âm nhạc với Chiều hôm ấy, Đừng như thói quen… sự vắng bóng của JayKii gây tiếc nuối. Anh xem việc ra mắt album vừa là bước quay lại với âm nhạc, vừa là lời hồi đáp đến sự mong đợi của công chúng.

Album có 8 bản ballad dịu dàng nhưng chất chứa những cung bậc cảm xúc phức tạp gồm Mùa đông năm ấy, Ai rồi cũng khác, Chuyện hai ta, Tan tương tư (ca khúc chủ đề album), Mạnh mẽ ai xem, Nếu không là mãi mãi, Chiều hôm ấy...

Với album Tan tương tư, JayKii cho thấy sự hoàn thiện rõ ràng về giọng hát. JayKii chia sẻ, suốt nhiều năm im ắng, anh vẫn duy trì luyện hát, trau dồi bản thân và phát hành một vài ca khúc. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn mông lung, chưa rõ mình cần hay muốn gì.

“Dù lời bài hát nói về sự chia ly trong tình yêu đôi lứa, nhưng khi nghe lại những demo cũ tôi thấy đó như là câu chuyện của mình với khán giả. Thời gian qua, tôi đã sống trong suy nghĩ "chắc mọi người quên mình rồi". Thông qua album, tôi hy vọng tự tay phá bỏ "bức tường" này, luôn là chính mình vì vẫn còn rất nhiều khán giả luôn đồng hành cùng tôi”, JayKii bộc bạch.

Nam ca sĩ không quên bày tỏ tình cảm dành cho bà xã Mai Anh. JayKii nói biết ơn người bạn đời đã đến, vực anh dậy và giúp anh tốt hơn từng ngày.

JayKii cũng gửi lời cảm ơn đến những nghệ sĩ góp phần làm nên album là nhạc sĩ Hùng Quân, nhạc sĩ Đông Phong, nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình, nhạc sĩ Đức Hà Lan, nhạc sĩ Đậu Tất Đạt đã đồng hành cùng anh hoàn thành những mảnh ghép của Tan tương tư.

JayKii hy vọng, sản phẩm âm nhạc tâm huyết của mình sẽ tiếp tục được đồng hành, vỗ về cảm xúc của khán giả trong những ngày tan vỡ nhất. Trong thời gian tới, anh mong có nhiều dịp gặp gỡ, gần gũi khán giả hơn.

Nhiều nghệ sĩ như Han Sara, Cheng đến chúc mừng JayKii ra mắt album

Cody Nam Võ, Nicky

MC Hoàng Oanh

Vĩnh Thích Ăn Ngon

JayKii tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2013. Anh theo đuổi dòng nhạc ballad, pop và ghi dấu ấn với loạt ca khúc Chiều hôm ấy, Đừng như thói quen (song ca cùng Sara Lưu), Vài tháng sau, Càng lớn càng cô đơn, Yếu đuối ai xem…

THU HƯƠNG