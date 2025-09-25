Văn hóa - Giải trí

Thêm một cánh cửa kết nối khán giả Việt với thế giới giải trí châu Á

SGGPO

Từ ngày 26-9, ứng dụng giải trí MangoPlus chính thức ra mắt tại Việt Nam trên nền tảng Google Play và App Store, do YeaH1 phối hợp cùng Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ phát triển.

Ảnh chụp Màn hình 2025-09-25 lúc 19.11.40.png
MangoPlus ra mắt khán giả Việt Nam

Không đơn thuần là một nền tảng phát nội dung, MangoPlus được định vị là cầu nối văn hóa – giải trí giữa khán giả Việt Nam và châu Á, hướng tới xây dựng kho nội dung số châu Á lớn nhất dành cho người dùng trong nước.

anh-chup-man-hinh-2025-06-20-luc-102319-7636-7995.png
Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai"

MangoPlus tiếp nhận nội dung và công nghệ sản xuất từ MangoTV, đồng thời giữ quyền phát hành độc quyền tại Việt Nam loạt chương trình nổi bật như: Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha, Tân binh toàn năng... Bên cạnh đó, ứng dụng cũng mở rộng đầu tư vào nội dung đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng.

Cáº£nh check-in trÆ°á»c nhÃ sÃ n cá»§a anh Xim.JPG
MangoPlus kết nối thế giới giải trí Việt, đưa các chương trình ý nghĩa đến thế giới giải trí châu Á

Từ ngày 26-9, người dùng có thể xem trực tiếp các chương trình yêu thích, với nội dung gần gũi, phản ánh đời sống, văn hóa và con người châu Á – nơi người xem có thể tìm thấy sự đồng cảm hoặc cảm hứng từ thần tượng.

tabinhtoanng.jpg
Các nghệ sĩ trẻ từ chương trình Tân binh toàn năng

Đáng chú ý, MangoPlus còn đầu tư sản xuất nội dung mang tầm quốc tế, trong đó Tân binh toàn năng là ví dụ điển hình – chương trình do đội ngũ Việt Nam thực hiện, hướng tới khán giả toàn cầu.

TIỂU TÂN

Từ khóa

MangoPlus giải trí châu Á Anh trai vượt ngàn chông gai Chị đẹp đạp gió Gia đình Haha Tân binh toàn năng.

