Điểm mặt những ứng cử viên sáng giá cho Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025

Sau những diễn biến kịch tính trong tập 8, hành trình Vietnam’s Next Top Model 2025 chính thức bước vào giai đoạn nước rút trước thềm Chung kết trực tiếp ngày 12-10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM.

Suốt gần hai tháng phát sóng, Vietnam’s Next Top Model 2025 với thông điệp “Sải bước thanh lịch” đã đưa khán giả dõi theo hành trình thú vị của dàn thí sinh, từ bỡ ngỡ nhập cuộc đến bứt phá. Top 6 gồm Mai Hoa, Bảo Ngọc, Giang Phùng, Trà My, Mỹ Ngân và Tuyết Mai được đánh giá “kẻ tám lạng, người nửa cân”, khiến khán giả hồi hộp dự đoán ai sẽ trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị quán quân. Cuộc đua ở hai tập cuối vì thế càng thêm gay cấn.

Nếu đầu mùa Mai Hoa chỉ được nhớ đến với chiều cao khủng 1m84, thì sau 8 tập, cô đã chứng minh bản thân là “chiến binh” đáng gờm với thần thái ngày càng hoàn thiện, sự bứt phá mạnh mẽ đúng giai đoạn nước rút.

Mai Hoa

Ngay từ những tập đầu, Bảo Ngọc có chiều cao lý tưởng 1m78, gương mặt chuẩn gu thời trang cao cấp. Dù từng có giai đoạn “ngủ quên trên chiến thắng” nhưng sự trở lại đầy phong độ trong tập 8 đã giúp cô ghi điểm mạnh mẽ, được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá để tiến xa trong Top 3.

Giang Phùng là thí sinh giàu năng lượng, cá tính rõ nét, phong độ ổn định, nhiều lần góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Cô thể hiện khả năng biến hóa đa dạng, hứa hẹn bùng nổ ở chặng cuối.

Trà My có màn lột xác ngoạn mục từ “trang giấy trắng”, nhưng đến tập 6 đã bứt phá mạnh mẽ với chiến thắng trong thử thách chụp dưới nước. Không chỉ khắc phục hạn chế chiều cao, Trà My còn biến yếu điểm thành động lực để khẳng định bản lĩnh. Khả năng cô góp mặt trong Top 3 là hoàn toàn có thể.

Trà My

Mang danh “hoa hậu” khi đến với cuộc thi người mẫu, Mỹ Ngân từng đối diện nhiều hoài nghi, nhưng cô chứng minh bản lĩnh, sự kiên trì, nỗ lực. Qua từng thử thách, cô biến hóa linh hoạt, từ nhẹ nhàng đến cá tính, từ lãng mạn đến sắc lạnh. Chính sự đa dạng này có thể trở thành chìa khóa giúp cô bùng nổ ở chặng cuối.

Mỹ Ngân

Xuất thân là vận động viên Taekwondo, Tuyết Mai ngày càng khẳng định tiềm năng trở thành một top model trong tương lai. Phong độ ổn định giúp Tuyết Mai vững vàng ở nhóm an toàn, biến cô thành “ẩn số khó lường” của mùa giải.

TIỂU TÂN