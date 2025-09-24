Hồn Việt nơi đất khách

Xa quê hương nhưng Tổ quốc luôn trong tim, những bạn trẻ Việt Nam tại Nhật Bản kiên trì nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc, lan tỏa nét đẹp Việt đến bạn bè quốc tế. Nhóm nghệ thuật cộng đồng V-Artists (VAO - Vietnamese Artists in Osaka) đã ra đời như “ngôi nhà chung” của những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết, gắn bó với bản sắc quê hương.

Lan tỏa bản sắc Việt trên đất Nhật

Mai Anh, thành viên nhóm V-Artists, chia sẻ, quá trình thành lập và vận hành nhóm không hề dễ dàng. Phần lớn các thành viên đều đang học tập, làm việc nên việc sắp xếp lịch để tập hợp, lên ý tưởng, luyện tập luôn là thử thách. “Để cả nhóm có mặt đầy đủ trong một buổi họp hay tập dượt, đôi khi phải chờ nhiều tuần. Mỗi người có công việc và áp lực riêng, nhưng tất cả đều cố gắng chia sẻ, sắp xếp để không bỏ lỡ buổi tập”, Mai Anh nói.

Một tiết mục nghệ thuật truyền thống Việt Nam biểu diễn trong chương trình Tự hào một dải non sông

Không chỉ thiếu thời gian, nhóm còn thiếu kinh nghiệm tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Mọi khâu từ xây dựng kịch bản đến dàn dựng sân khấu, đều vừa làm vừa học. Nguồn kinh phí cũng hạn chế, hầu hết hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện, đóng góp của chính thành viên. “Có khi tụi em tự tay chuẩn bị từ trang phục, đạo cụ đến hậu cần. Tuy vất vả nhưng ai cũng thấy vui, vì đó là công sức chung và là tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam”, Mai Anh chia sẻ.

Tinh thần nhiệt huyết và sự gắn bó đã giúp nhóm từng bước vượt qua khó khăn. Từ vài thành viên ban đầu, V-Artists đã trở thành một tập thể đoàn kết, đồng hành cùng nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt tại Osaka. Các hoạt động chính của V-Artists tập trung vào tổ chức và tham gia các chương trình văn hóa - nghệ thuật, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, những ca khúc mang âm hưởng dân ca nhằm giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. “Khi tiếng đàn tranh cất lên, nhiều bạn trẻ Nhật đã tò mò xin tìm hiểu thêm. Đó là lúc tụi em thấy tự hào vì âm nhạc truyền thống Việt có thể chạm đến trái tim bạn bè quốc tế”, Mai Anh xúc động kể.

Một dấu ấn đáng nhớ của V-Artists là việc tham gia Lễ hội Việt Nam tại Osaka - sự kiện thường niên quy tụ đông đảo cộng đồng người Việt cùng bạn bè Nhật Bản và quốc tế. Nhóm mang đến những tiết mục múa nón, múa sen truyền thống xen lẫn các màn biểu diễn hiện đại, tạo nên sự giao thoa mới mẻ. Khán giả Nhật Bản không chỉ được thưởng thức âm nhạc Việt Nam mà còn cảm nhận được tinh thần thân thiện, gần gũi của người Việt. Trước đó, V-Artists cũng tổ chức chương trình nghệ thuật Tự hào một dải non sông thu hút hơn 1.000 khán giả là kiều bào, du học sinh, thực tập sinh và bạn bè quốc tế từ nhiều địa phương thuộc vùng Kansai như Osaka, Kyoto, Kobe, Nara…

Khát vọng của thế hệ Gen Z

Điểm thú vị của V-Artists là không chỉ dừng ở một loại hình mà chia thành nhiều nhóm nhỏ: Music, Dance và Múa truyền thống. Sự kết hợp này giúp chương trình phong phú, gần gũi với giới trẻ nhưng vẫn đậm đà hồn Việt. Chính nhờ cách chia nhóm này mà bên cạnh các sự kiện lớn, V-Artists còn đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động nhỏ như Tết Trung thu cho trẻ em Việt tại Osaka, tổ chức múa lân, hát thiếu nhi. “Nhìn các em nhỏ xa quê vẫn được rước đèn, phá cỗ, tụi em thấy như mang một phần quê hương đến cho thế hệ sau. Đó là niềm hạnh phúc lớn”, Mai Anh nói.

Đối với Mai Anh, niềm tự hào lớn nhất chính là được làm người Việt Nam. Xa quê hương, mỗi dịp nhìn về Tổ quốc trong những ngày lễ trọng đại, cô vừa thấy tiếc vì không thể trực tiếp tham dự, vừa hạnh phúc vì ở Nhật Bản vẫn có cộng đồng người Việt đứng ra tổ chức, cùng nhau gìn giữ bản sắc. “VAO - viết tắt của Vietnamese Artists in Osaka - những nghệ sĩ Việt Nam tại Osaka. Cái tên này cũng như một lời nhắc nhở rằng, dù ở đâu, chúng em, những người trẻ Việt vẫn có thể làm được những điều đáng tự hào, không ngừng hoàn thiện bản thân, nuôi dưỡng ước mơ, sống chan hòa, gắn kết để lan tỏa tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết dân tộc. Đó là cách tốt nhất để tri ân quê hương”, Mai Anh nói.

Câu chuyện của Mai Anh và V-Artists tại Osaka là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam trong lòng người trẻ. Giữa muôn vàn khó khăn, họ vẫn bền bỉ giữ lửa, dệt nên cầu nối văn hóa giữa quê hương và bạn bè quốc tế. Những hoạt động ấy không chỉ làm ấm lòng cộng đồng người Việt xa xứ mà còn góp phần khẳng định tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc - vốn luôn chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt. “VAO không chỉ để hát, múa, biểu diễn, quan trọng hơn, đó là nơi để chúng em cùng nhau gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam, để dù sống nơi đất khách, mỗi người vẫn luôn nhớ mình là con của Tổ quốc”, Mai Anh chia sẻ.

THIÊN BÌNH