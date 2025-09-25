TFS ra mắt phim tài liệu “Chuông vàng tỏa sáng”

NSƯT Thu Vân, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Ngọc Đợi và nghệ sĩ trẻ Lê Hoàng Nghi (từ trái qua phải), những nghệ sĩ từng đoạt giải Chuông Vàng, chia sẻ cảm xúc và kỷ niệm với cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ". Ảnh: THÚY BÌNH

Phim tài liệu Chuông vàng tỏa sáng được TFS sản xuất để ghi dấu 20 mùa giải Chuông vàng vọng cổ, một cuộc thi mang đậm bản sắc văn hóa Nam bộ, do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức từ năm 2006. Cuộc thi đã trở thành thương hiệu của đài Truyền hình TPHCM, là nơi truyền lửa đam mê, sân khấu thi diễn tài năng của các bạn trẻ yêu thích những bài bản vọng cổ, nghệ thuật cải lương.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM Cao Anh Minh chia sẻ những thành quả của cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" trong 20 năm qua. Ảnh: THÚY BÌNH

Trải qua 20 mùa giải, cuộc thi đã chắp cánh cho nhiều nghệ sĩ theo đuổi niềm đam mê sân khấu và quyết tâm theo đuổi con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, đồng thời giúp khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống trong công chúng, khuyến khích mọi người cùng góp phần giữ gìn và lan tỏa sức sống của nghệ thuật dân tộc trong đời sống xã hội.

NSƯT Thu Vân biểu diễn bài ca cổ "Thiêng liêng tình mẹ" tại buổi ra mắt phim tài liệu "Chuông vàng tỏa sáng". Ảnh: THÚY BÌNH

Phim tài liệu Chuông vàng tỏa sáng có thời lượng 40 phút, điểm lại các mùa giải đã qua, những tiết mục để đời, những thước phim tư liệu về các hình ảnh hậu trường, ký ức xúc động của thí sinh, nghệ sĩ, ban nhạc, ê kíp thực hiện, sự ra đời của các chương trình Ngân mãi chuông vàng, Âm thanh phù sa… cùng các hoạt động song hành với cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, những chia sẻ về quan điểm và tình cảm của nhà nghiên cứu văn hóa , cố Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê, NSND Minh Vương, NSƯT - nhạc sĩ Hoàng Thành… dành cho cuộc thi và tâm tình của các nghệ sĩ đã thành danh từ cuộc thi: NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Ngọc Đợi…

Đạo diễn Lê Thị Thùy Trang và Phó trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình TPHCM Trần Hiền Phương chia sẻ các thông tin xoay quanh bộ phim tài liệu "Chuông vàng tỏa sáng". Ảnh: THÚY BÌNH

Bên cạnh đó, bộ phim cũng nêu ra các vấn đề, như: làm thế nào để cuộc thi Chuông vàng vọng cổ tạo được sức hút tươi mới, hấp dẫn, để quảng bá, lan tỏa các giá trị nghệ thuật của sân khấu truyền thống, tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ thời kỷ nguyên số - những khán giả tương lai của sân khấu nghệ thuật truyền thống trong mấy mươi năm tới…

Các nghệ sĩ và đạo diễn bộ phim tài liệu "Chuông vàng tỏa sáng" chụp ảnh với 3 thí sinh được chọn vào đêm chung kết xếp hạng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 - năm 2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau buổi chiếu phim ra mắt, các nghệ sĩ tham gia Ban giám khảo và Ban huấn luyện cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20 - năm 2025, cùng ê kíp thực hiện bộ phim tài liệu đã có những giờ phút giao lưu, chia sẻ nhiều thông tin đến các bạn trẻ là sinh viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Văn Lang… về nghệ thuật cải lương Nam bộ.

Phim tài liệu Chuông vàng tỏa sáng được phát sóng trên ứng dụng HTVm và các nền tảng số của TFS.

THÚY BÌNH