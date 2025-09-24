Nhiều hoạt động thú vị hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập Đường sách TPHCM

Hướng đến dịp kỷ niệm 10 năm thành lập (2016 - 2026), Đường sách TPHCM cùng lúc phát động 2 cuộc thi viết và ảnh, như một lời tri ân; đồng thời ghi dấu những ký ức, cảm xúc, trải nghiệm thú vị của cộng đồng bạn đọc, tác giả, nhà xuất bản, du khách, và những ai đã gắn bó với Đường sách.

10 năm - một chặng đường không quá dài nhưng đủ để Đường sách TPHCM trở thành điểm hẹn văn hóa thân thuộc của hàng triệu bạn đọc, du khách trong và ngoài nước. Từ những ngày đầu thành lập, Đường sách TPHCM đã kiên trì thực hiện sứ mệnh: nuôi dưỡng tình yêu với sách, lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng một thành phố học tập và sáng tạo.

Đường sách TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

Với chủ đề “Dấu ấn 10 năm Đường sách TPHCM - Hành trình lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp”, mỗi bài viết chính là một “mảnh ghép ký ức” góp phần tạo nên bức tranh toàn diện về hành trình 10 năm của Đường sách, nơi không chỉ có sách mà còn có tình người, sự sẻ chia, niềm cảm hứng sáng tạo và khát vọng tri thức.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đã có trải nghiệm với Đường sách TPHCM, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, địa phương. Các bài viết có độ dài từ 800 - 1.500 chữ, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, chưa từng công bố hoặc chưa tham gia cuộc thi/ hoạt động khác. Nội dung bài viết tập trung vào các chủ đề: kỷ niệm, cảm xúc, câu chuyện gắn bó với Đường sách TPHCM; vai trò, ý nghĩa của Đường sách trong đời sống văn hóa - giáo dục - du lịch; những đổi thay, dấu ấn, sự kiện đặc biệt tại Đường sách trong 10 năm qua; đề xuất, ước mơ, ý tưởng mới cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Nơi đây thường diễn ra các chương trình giới thiệu sách mới và giao lưu với tác giả. Ảnh: QUỲNH YÊN

Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 15-11, công bố kết quả và trao quà: dự kiến tháng 12-2025 (trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập). Bài dự thi gửi về email: 10namduongsachtphcm@gmail.com.

Rất nhiều hội sách đã được tổ chức tại Đường sách TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

Song song với cuộc thi viết, Đường sách TPHCM còn phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức phát động và tuyển chọn tác phẩm nhiếp ảnh triển lãm với chủ đề “Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh - dấu ấn văn hóa 10 năm qua ống kính”. Đây là cơ hội để bạn đọc xa gần ghi lại và lan tỏa những dấu ấn đẹp nhất về hành trình 10 năm của Đường sách TPHCM.

Yêu cầu về tác phẩm: Phản ánh sinh động khoảnh khắc, cảnh quan, con người, hoạt động gắn liền với Đường sách TPHCM trong 10 năm qua; thể hiện được tinh thần văn hóa và giá trị cộng đồng của Đường sách; có tính nghệ thuật và sáng tạo, thể hiện góc nhìn độc đáo nhưng gần gũi.

Đường sách TPHCM cũng là nơi trải nghiệm học tập và giải trí lý tưởng cho các em học sinh. Ảnh: QUỲNH YÊN

Ban tổ chức nhận ảnh dự thi từ nay đến ngày 15-11. Thời gian chọn ảnh triển lãm diễn ra từ ngày 17 đến ngày 24-11. Khai mạc triển lãm và trao Bằng Chứng nhận do Hội Nhiếp ảnh TPHCM cấp, dự kiến vào ngày 9-12 tại Đường sách TPHCM. Thời gian triển lãm dự kiến từ ngày 9 đến 21-12. Mỗi tác giả được tham gia tối đa 10 files ảnh, ảnh màu hoặc đơn sắc. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 50 tác phẩm để tham gia triển lãm, nhuận ảnh cho mỗi tác phẩm được chọn là 300.000 đồng. Link gửi ảnh: https://5wphoto.com/thi-anh/10namduongsach.

QUỲNH YÊN