Lào Cai: Cây dưa leo bén rễ trên đất Tày cổ

Nằm giữa thung lũng Nghĩa Đô xanh mướt, những cánh đồng dưa leo của người dân không chỉ là nguồn nông sản an toàn mà đã trở thành "linh hồn" của mô hình du lịch trải nghiệm mới.
Tạm biệt những vụ lúa bấp bênh, bà con nông dân xã Nghĩa Đô đã mạnh dạn bắt tay cùng các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã dưới sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương đưa giống dưa leo về phủ xanh những cánh đồng.
Với sự liên kết chặt chẽ "4 nhà", mô hình mang lại năng suất kỷ lục 1.320kg/sào, giúp nhiều hộ dân thu về hàng chục triệu đồng mỗi vụ, mở ra một hướng đi bền vững trên hành trình chuyển đổi sinh kế vùng cao.
Dù vẫn còn những khó khăn về hạ tầng thủy lợi hay thời tiết, nhưng sự đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân đã tạo nên một sinh kế mới ấm no, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của địa phương.