Lào Cai: Cây dưa leo bén rễ trên đất Tày cổ

Nằm giữa thung lũng Nghĩa Đô xanh mướt, những cánh đồng dưa leo của người dân không chỉ là nguồn nông sản an toàn mà đã trở thành "linh hồn" của mô hình du lịch trải nghiệm mới.

Tạm biệt những vụ lúa bấp bênh, bà con nông dân xã Nghĩa Đô đã mạnh dạn bắt tay cùng các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã dưới sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương đưa giống dưa leo về phủ xanh những cánh đồng.

Với sự liên kết chặt chẽ "4 nhà", mô hình mang lại năng suất kỷ lục 1.320kg/sào, giúp nhiều hộ dân thu về hàng chục triệu đồng mỗi vụ, mở ra một hướng đi bền vững trên hành trình chuyển đổi sinh kế vùng cao.

Dù vẫn còn những khó khăn về hạ tầng thủy lợi hay thời tiết, nhưng sự đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân đã tạo nên một sinh kế mới ấm no, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của địa phương.

Hầu hết những thửa ruộng lúa của người dân đã được chuyển đổi sang trồng dưa leo
Đây không chỉ là nương rẫy, mà là "trái tim" của mô hình du lịch xanh đang hình thành
Không dùng hóa chất, mỗi gốc dưa được chăm chút bằng đôi tay cần mẫn và phân bón hữu cơ
Nụ cười rạng rỡ của người nông dân bên thành quả lao động
Chỉ sau 33 ngày gieo trồng, những cây dưa đã bắt đầu cho lứa quả đầu tiên
Những trái dưa xanh non, chi chít trên giàn là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình mạnh mẽ của đất đai và con người Nghĩa Đô
Năng suất bình quân ước đạt hơn 1,3 tấn/sào/vụ, nâng tổng sản lượng toàn xã lên hơn 178 tấn, tăng thêm 51 tấn so với vụ trước
Không chỉ bao tiêu sản phẩm, các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã nơi đây còn hỗ trợ bà con từ khâu cung ứng vật tư (trả tiền sau thu hoạch), hướng dẫn kỹ thuật làm đất, lên luống, chăm sóc cây trồng và yêu cầu bà con tuân thủ nghiêm ngặt 4 tiêu chuẩn: “Làm đúng, làm đủ, làm đạt, chia sẻ lan tỏa”
Thu mua sản phẩm hàng ngày cho bà con
Mô hình "Dưa sạch - Du lịch xanh" đang mở ra một chương mới, nơi sinh kế bền vững hòa quyện cùng bản sắc văn hóa
