Đề xuất người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ bằng 300% lương

Chính phủ đề nghị chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, hoặc người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng để huy động nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác đối ngoại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp, sáng 19-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, sáng 19-11, Quốc hội họp phiên toàn thể, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo tập trung vào 13 nhóm chính sách lớn. Trong đó, cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc mang tính chiến lược được coi là một trong những cơ chế đột phá nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình của Chính phủ tại phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo dự thảo, trong thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung, thay thế, Chính phủ được phép ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết do Chính phủ trình gây khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án hợp tác với đối tác nước ngoài có tính chất trọng điểm, chiến lược, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại.

Cơ chế này nhằm xử lý nhanh chóng, kịp thời các vấn đề theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Sau đó, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại phiên họp/kỳ họp gần nhất.

Nội dung cũng rất đáng lưu ý là đảm bảo nguồn lực và chế độ, chính sách đặc thù về nhân lực. Chính phủ đề nghị áp dụng chế độ, chính sách đãi ngộ đặc thù cho người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên. Cụ thể, các đối tượng này được hỗ trợ hàng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp).

Để phục vụ công tác đối ngoại, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, hoặc người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng khi được tiếp nhận vào công chức/viên chức hoặc khi làm việc trong nước.

Quang cảnh phiên họp, sáng 19-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo thẩm tra về dự thảo do ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày sau đó nêu rõ, cơ quan thẩm tra nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết nhưng đưa ra nhiều lưu ý và đề nghị Quốc hội cho ý kiến về các nội dung còn có quan điểm khác nhau; nhấn mạnh yêu cầu đánh giá tác động cụ thể hơn đối với các cơ chế đặc thù, vượt khung. Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cũng đề nghị xác định rõ thời hạn hết hiệu lực thi hành của nghị quyết.

“Một số ý kiến cho rằng chính sách phải hướng đến căn nguyên (xung đột áp dụng pháp luật) chứ không phải chỉ đối với các dự án cụ thể. Đề nghị quy định rõ tiêu chí xác định “dự án có tính chất trọng điểm, chiến lược” và bổ sung cơ chế báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ chế giám sát của các cơ quan Quốc hội”, ông Lê Tấn Tới lưu ý.

Về chế độ, chính sách đối với người làm công tác hội nhập quốc tế thường xuyên, có ý kiến cho rằng việc hỗ trợ 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng phải đảm bảo phù hợp với chính sách áp dụng cho công chức, viên chức thuộc các lĩnh vực khác trong hệ thống chính trị.

ANH PHƯƠNG