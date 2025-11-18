Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình KTS Huỳnh Tấn Phát và Bác sĩ Phùng Văn Cung

Ngày 18-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến thăm hỏi gia đình Kiến trúc sư (KTS) Huỳnh Tấn Phát và gia đình Bác sĩ Phùng Văn Cung, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025).

Trong không khí trang trọng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã kính cẩn thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của KTS Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thắp hương tưởng niệm KTS Huỳnh Tấn Phát

Thăm hỏi gia đình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, cuộc đời cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát gắn liền với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đã để lại những dấu ấn nổi bật, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân thắp hương tưởng niệm

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của KTS Huỳnh Tấn Phát là niềm tự hào, là nguồn động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tiếp tục phấn đấu, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ân cần trò chuyện với bà Huỳnh Xuân Thảo, con gái KTS Huỳnh Tấn Phát, đồng chí gửi lời thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà cùng gia đình. Bà Huỳnh Xuân Thảo hiện là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát.

Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát là tổ chức phi chính phủ, được thành lập năm 2007 với mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên chuyên ngành Kiến trúc - Quy hoạch - Xây dựng - Nội thất tài năng, giàu nghị lực, có ý tưởng sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học trên địa bàn TPHCM. 18 năm qua, hàng trăm sinh viên đã được trao học bổng, hàng chục ngàn lượt sinh viên nhận được phúc lợi từ các chương trình do Quỹ tổ chức. Đặc biệt, nhiều sinh viên khó khăn đã tốt nghiệp thủ khoa, á khoa hoặc tiếp cận cơ hội du học.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trò chuyện cùng bà Huỳnh Xuân Thảo

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn gia đình tiếp tục gìn giữ, phát triển Quỹ học bổng để hỗ trợ sinh viên; đồng thời, gửi gắm đến lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để quỹ học bổng mang tên KTS Huỳnh Tấn Phát ngày càng phát triển.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, những kỷ vật, tư liệu, câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của KTS Huỳnh Tấn Phát tiếp tục được gia đình, địa phương gìn giữ và phát huy; qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã đến thăm gia đình Bác sĩ Phùng Văn Cung, nguyên Chủ tịch lâm thời Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thắp hương tưởng niệm Bác sĩ Phùng Văn Cung

Tại nhà riêng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với Bác sĩ Phùng Văn Cung, một trí thức cách mạng tiêu biểu, người thầy thuốc, chiến sĩ đã gắn trọn cuộc đời mình với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi bà Lê Kim Hà, con dâu Bác sĩ Phùng Văn Cung

Đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của người thân Bác sĩ Phùng Văn Cung và mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, là tấm gương cho con cháu noi theo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình Bác sĩ Phùng Văn Cung

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân TPHCM luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần từ những cống hiến to lớn của các bậc tiền bối, trong đó có Bác sĩ Phùng Văn Cung. Đó cũng là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước.

THU HOÀI - VĂN ANH