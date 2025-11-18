Chung sức, đồng lòng xây dựng Tây Ninh phồn vinh, hạnh phúc

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công là tiền đề quan trọng trong nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh Tây Ninh phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Sáng 18-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Long An qua các thời kỳ cùng 345 đại biểu đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương tặng bức ảnh quý về Bác Hồ để chúc mừng đại hội

Tại đại hội, các đại biểu thể hiện sự thống nhất cao trong tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh; phát huy mạnh mẽ dân chủ cơ sở; tiếp tục nâng cao công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tặng khánh vàng chúc mừng Đại hội

Đại hội đã hiệp thương 110 người làm ủy viên chính thức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực gồm 8 đồng chí gồm Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025–2030. Đại hội cũng cử 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031.

Nhiệm kỳ tới, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Hiệu quả”, Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá và 7 chương trình hành động trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025–2030. Trong đó, nhiều chỉ tiêu mang tính đột phá được xác định rõ: Hàng năm, 100% MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp phải tổ chức “Tháng nghe dân nói”, thực hiện “3 công khai – 3 giám sát”; Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai ít nhất một mô hình điểm về đối thoại xã hội và một mô hình điểm về an sinh cộng đồng; huy động nguồn lực xã hội tăng 10% mỗi năm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải khẳng định, thành công của Đại hội là nền tảng quan trọng để MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế mới, quyết tâm mới. Đồng chí mong muốn, mỗi vị đại biểu sẽ là trung tâm đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình, gương mẫu đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh Tây Ninh phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

QUANG VINH