Khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống người dân

Mưa lũ tiếp tục gây ngập sâu, sạt lở, chia cắt nhiều khu dân cư ở nhiều tỉnh miền Trung. Người dân và chính quyền địa phương đang cấp tập ứng phó hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Kiên quyết di dời dân, không chờ nước rút

Tại tỉnh Gia Lai, từ đêm 17 đến ngày 18-11, mưa rất lớn xuất hiện trên diện rộng, hàng loạt khu dân cư ở phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông… ngập sâu trong nước lũ. Nhiều nơi bị chia cắt hoàn toàn. Người dân nơi đây vừa gượng dậy sau thiệt hại bão số 13, nay lại oằn mình chịu lũ, khiến cuộc sống kiệt quệ vì “bão vùi, lũ dập”.

Xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao. Ảnh: MAI CƯỜNG

Lực lượng chức năng đã lập chốt chặn tại các điểm xung yếu, giăng dây cảnh báo, huy động ca nô, thuyền phao sơ tán người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất; Sở GD-ĐT theo dõi diễn biến và cho học sinh vùng xung yếu nghỉ học để đảm bảo an toàn. Gia Lai cũng kích hoạt kịch bản ứng phó lũ 3.1, sẵn sàng sơ tán 8.498 hộ dân/28.987 nhân khẩu tại 51 xã, phường.

Trong khi đó tại tỉnh Đắk Lắk, lực lượng xã Yang Mao chạy đua sơ tán toàn bộ 204 hộ dân thôn Ea Hăn ra khỏi vùng bị cô lập do nước lũ. Đường vào thôn bị ngập, sạt lở nhiều điểm, buộc lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây cáp hỗ trợ người dân vượt qua dòng suối Ea Hăn chảy xiết. Công tác cứu trợ lương thực phải thực hiện theo hình thức “tăng bo” vì các tuyến đường bị chia cắt. Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết, vẫn còn 80-90 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đang chờ lực lượng tiếp cận. “Cứu hộ phải làm xuyên đêm. Bằng mọi giá phải đưa hết người dân ra khỏi vùng rủi ro trước khi nước dâng thêm”, ông Võ Tấn Trực nói. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn trực tiếp đến hiện trường, yêu cầu địa phương phải kiên quyết di dời dân, không chờ nước rút. Đối với các hộ bị trôi sập nhà, tỉnh hỗ trợ trước mắt 60 triệu đồng/hộ.

9 người thiệt mạng, 6 người mất tích vì mưa lũ, sạt lở Tối 18-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) thông tin: mưa lũ, sạt lở do mưa ở Trung bộ đã làm 9 người thiệt mạng (8 người ở tỉnh Khánh Hòa, 1 người ở TP Huế); 6 người mất tích ở Quảng Trị, Khánh Hòa và Đà Nẵng. Hiện còn 17.705 nhà bị ngập tại Quảng Trị, Huế, Gia Lai và Khánh Hòa. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 19-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa rét cả ngày (vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, đồng bằng Bắc bộ có nơi rét đậm). Do do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Tại TP Huế, ngày 18-11, tranh thủ thời tiết tạm hửng, người dân các phường Phú Xuân, Thuận Hóa, Vỹ Dạ cùng lực lượng chức năng khẩn trương dọn bùn, vệ sinh môi trường tại những tuyến đường vừa rút lũ. 663 người dân ở các xã phường A Lưới 2, Kim Trà, Hương Trà… sau thời gian di dời tránh lũ cũng đã trở về, bắt tay sửa sang nhà cửa, ổn định cuộc sống. Cũng trong ngày 18-11, ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, dẫn đầu đoàn công tác thăm và tặng quà thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng mưa lũ tại TP Huế. Đoàn trao 300 triệu đồng và 3.000 phần dụng cụ học tập (trị giá 300 triệu đồng) hỗ trợ học sinh và người dân; tặng 50 triệu đồng giúp Trường THPT Đặng Trần Côn khắc phục thiệt hại và trao 20 suất học bổng (2 triệu đồng/suất), cho học sinh khó khăn.

Tại tỉnh Quảng Trị, nước lũ đã rút hoàn toàn khỏi đập tràn A Rông Trên (xã La Lay) - nơi xe đầu kéo bị cuốn trôi trưa 17-11. Chiếc xe đã nổi lên, cách vị trí gặp nạn khoảng 100m về hạ lưu. Gần 100 cán bộ biên phòng, công an, quân sự và dân quân cùng người dân đang tích cực tìm kiếm tài xế mất tích, mở rộng phạm vi rà soát xuống các xã Tà Rụt và Đakrông.

Sớm khắc phục hậu quả sạt lở

Tại tỉnh Khánh Hòa, tối 18-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương tới hiện trường kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, thăm hỏi các nạn nhân gặp nạn trong vụ xe khách bị đất đá đè trúng xảy ra trên tuyến quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh) và làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và một số khu vực sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Trong vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê, đất đá đè trúng xe khách khiến 6 người thiệt mạng, 18 người bị thương. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa kịp thời di dời, hỗ trợ người dân theo phương châm “4 tại chỗ” để giảm thiểu rủi ro về người và tài sản trước tình hình mưa lũ, sạt lở; khẩn trương khắc phục những điểm bị sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường; hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào bị thiếu lương thực.

Về sự cố sạt lở đèo Khánh Lê, mục tiêu trước mắt là thông tuyến bước một nhanh nhất, nhưng phải đặt an toàn tính mạng của lực lượng thực thi lên hàng đầu. Tại các điểm có nguy cơ sạt trượt mới, phải cử cán bộ túc trực theo dõi liên tục, kịp thời cảnh báo, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn thứ cấp. Về giải pháp lâu dài, Chính phủ sẽ làm việc với tỉnh để nghiên cứu đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, kết nối các tuyến giao thông từ Tây Nguyên xuống duyên hải miền Trung. Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cùng ngày, liên quan sự cố sạt lở nghiêm trọng tại Km84+700 tuyến ven biển xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), ông Phan Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị đã khảo sát hiện trường và báo cáo UBND tỉnh để công bố tình huống, thống nhất phương án khắc phục triệt để. Phạm vi xử lý sạt lở dự kiến mở rộng khoảng 300m, thi công từ đỉnh núi xuống lòng đường để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng thi công và phương tiện lưu thông. Trước đó, đầu tháng 11-2025, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại khu vực trên. Khi lực lượng chức năng đang triển khai khắc phục, nhiều khối đất đá tiếp tục đổ xuống, làm hư hỏng máy móc và khiến 2 người bị thương nặng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 219/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ. Tiếp theo các công điện trước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương vùng chịu ảnh hưởng chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ. Triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân lên trên hết, trước hết. Huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn.

Tại tỉnh Lâm Đồng, quốc lộ 20 đoạn Km224+700 qua phường Xuân Hương (Đà Lạt) bất ngờ sạt lở, tạo miệng hàm ếch rộng gần 20m. Hộ lan bị cuốn xuống taluy âm 1-2m. Cả 3 cửa ngõ quan trọng vào Đà Lạt là đèo Khánh Lê, đèo D’ran và đèo Prenn đều phải tạm cấm để bảo đảm an toàn.

Ở các xã miền núi, biên giới của TP Đà Nẵng, sạt lở tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi khiến giao thông trục Đông - Tây gặp nhiều khó khăn. Địa phương vừa mở đường tạm, vừa cảnh giác vì đất đá trên taluy dương đã ngậm nước, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ga Ry tổ chức “bếp ăn 0 đồng”, phục vụ 214 người dân xã Hùng Sơn đang được sơ tán tránh sạt lở. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng giáo viên nhà trường đã chuẩn bị hơn 200 suất cơm nóng, cung cấp 500 chai nước và sữa cho các cháu thiếu nhi. Lực lượng quân y của đơn vị cũng tổ chức khám, phát thuốc cho 20 người dân có triệu chứng ho, sốt do thời tiết lạnh, ẩm kéo dài.

Ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài làm sạt lở, ngập úng nhiều tuyến đường quan trọng. Đường Trường Sơn Đông qua huyện Kon Plông xuất hiện 4 điểm sạt lở lớn.

NHÓM PV