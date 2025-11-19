Gia Lai: Tràn đê sông Luật Lễ, nhiều vùng dân cư ngập nặng

Mưa lớn kèm lũ dâng đã gây ngập rộng ở các vùng dân cư hạ lưu sông Hà Thanh và sông Côn (Đông – Nam Gia Lai). Trong đêm, đê sông Luật Lễ (xã Tuy Phước) tràn, khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, đang được lực lượng quân đội, công an ứng cứu.

Sáng 19-11, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Vũ Ngọc An, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, cho biết mưa lớn kéo dài kết hợp lũ từ thượng nguồn khiến nhiều khu dân cư tại các xã, phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc… ngập nặng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ, ứng cứu người dân trong vùng ngập lụt nặng. Ảnh: HP

Trong đêm 18-11, mưa lớn cùng dòng lũ mạnh làm hỏng đoạn đê sông Luật Lễ thuộc xã Tuy Phước (thị trấn Diêu Trì trước đây), khiến nước tràn ào ạt về vùng hạ lưu, gây ngập sâu nhiều khu vực dân cư.

“Các tuyến đường hiện ngập hơn 1m, khiến việc tiếp cận, hỗ trợ người dân gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng quân đội, công an đang được huy động tối đa để ứng cứu người dân ở khu vực hạ lưu đê”, ông Vũ Ngọc An thông tin.

Điều xe thiết giáp để hỗ trợ sơ tán dân các vùng ngập nặng ở xã Tuy Phước. Ảnh: NG.DŨNG

Theo ông Vũ Ngọc An, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng mức độ ngập lụt “rất nguy hiểm”. Tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, lực lượng chức năng đã sơ tán, di dời khẩn cấp 1.000 hộ dân đến nơi an toàn.

Báo cáo từ các địa phương lúc 7 giờ ngày 19-11 cho biết, mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, với 8.355 hộ (35.926 khẩu) bị ngập và cô lập. Một số tuyến đường tràn, công trình giao thông và hạ tầng cũng bị sạt lở, hư hỏng.

Điều xe vận tải đưa người dân ở các vùng ngập nặng ở xã Tuy Phước đi sơ tán trong đêm. Ảnh: NG.DŨNG

Nỗ lực ứng cứu người dân trong đêm ở các vùng ngập nặng hạ du sông Hà Thanh. Ảnh: HP

Suốt đêm 18 đến rạng sáng 19-11, tại phường Quy Nhơn Bắc (TP Quy Nhơn), nước lũ dâng nhanh, nhấn chìm toàn bộ 16 khu phố. Lực lượng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương phải dầm mình trong nước lũ, gõ từng cánh cửa, cõng từng cụ già, dìu từng em nhỏ đến nơi an toàn.

Một lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Bắc cho biết: “Mưa lớn kèm lũ từ sông Hà Thanh khiến 16 khu phố bị ngập sâu. Trong đó, các khu phố 2, 3, 4 bị chia cắt sớm và nặng nhất”.

“Phía Nam đường Đào Tấn và phía Bắc đường Hùng Vương là các điểm ngập sâu nhất. Khoảng 10.000 hộ dân bị ảnh hưởng, phường đã di dời hơn 3.000 hộ; gần 40 hộ ở khu vực sạt lở núi Hòn Chà cũng đã được sơ tán khẩn cấp”, vị này thông tin.

Sạt lở núi, đất đá tràn vào khu vực nhà dân ở phường Quy Nhơn Nam

Giữa đêm tối, nhiều cán bộ, chiến sĩ phải ngâm mình trong dòng nước xiết để cứu giúp người dân. Sau khi đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm, xe thiết giáp được bố trí sẵn để hỗ trợ vận chuyển đến khu vực trú tránh an toàn.

NGỌC OAI