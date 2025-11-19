Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng, di dời khẩn giáo viên và học sinh

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 18-11, một vụ sạt lở lớn xảy ra tại taluy dương phía sau khu nhà ở bán trú và nhà công vụ giáo viên, làm hàng chục khối đất đá (ước tính khoảng 50m³) tràn xuống khu vực phía Đông của dãy nhà hai tầng gồm 10 phòng (5 phòng bán trú học sinh, 5 phòng ở giáo viên). Vụ sạt lở gây nguy hiểm nghiêm trọng, đe dọa an toàn toàn bộ khu nhà.
Ngay trong đêm 18-11, lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra hiện trường và ghi nhận taluy dương tiếp tục xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn, nguy cơ sạt lở cao. Trước đó, ngày 29-10, khu vực này cũng từng xảy ra một vụ sạt lở lớn, đất đá tràn xuống khu nhà 2 tầng gồm dãy phòng học và nhà ăn bán trú của trường.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết các lớp học tại dãy nhà 2 tầng gần khu vực sạt lở đã được chuyển tạm sang các phòng bộ môn và phòng hồ sơ. Học sinh bán trú được bố trí ở xen ghép tại các phòng cấp 4, trong khi giáo viên được di dời sang khu hành chính của trường và trụ sở UBND xã Sơn Long cũ để đảm bảo an toàn.
Nhà trường đang phối hợp địa phương huy động lực lượng hỗ trợ dọn bùn đất, khơi thông hệ thống thoát nước, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Hiện địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chất để có phương án ứng phó kịp thời.
Liên quan mưa lũ trên địa bàn, tuyến đường ĐH83 đoạn từ đỉnh dốc Ông Đường đến Thủy điện 1C (xã Sơn Tây Hạ) đã bị nước lũ cuốn trôi khoảng 1/3 lòng đường, tạo thành hố sâu dạng hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Lực lượng chức năng đã chốt chặn, giăng dây cảnh báo, tạm ngừng cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.