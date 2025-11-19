Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng, di dời khẩn giáo viên và học sinh

Sáng 19-11, ông Đinh Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long do sạt lở đồi núi liên tiếp xảy ra phía sau khuôn viên trường.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 18-11, một vụ sạt lở lớn xảy ra tại taluy dương phía sau khu nhà ở bán trú và nhà công vụ giáo viên, làm hàng chục khối đất đá (ước tính khoảng 50m³) tràn xuống khu vực phía Đông của dãy nhà hai tầng gồm 10 phòng (5 phòng bán trú học sinh, 5 phòng ở giáo viên). Vụ sạt lở gây nguy hiểm nghiêm trọng, đe dọa an toàn toàn bộ khu nhà.

Hiện trường vụ sạt lở khu bán trú thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long. Clip do Nhà trường cung cấp

Sạt lở mới xảy ra ngày 18-11. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ngay trong đêm 18-11, lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra hiện trường và ghi nhận taluy dương tiếp tục xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn, nguy cơ sạt lở cao. Trước đó, ngày 29-10, khu vực này cũng từng xảy ra một vụ sạt lở lớn, đất đá tràn xuống khu nhà 2 tầng gồm dãy phòng học và nhà ăn bán trú của trường.

Đất đá tràn xuống khu vực phía Đông của khu nhà ở bán trú và nhà công vụ giáo viên. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết các lớp học tại dãy nhà 2 tầng gần khu vực sạt lở đã được chuyển tạm sang các phòng bộ môn và phòng hồ sơ. Học sinh bán trú được bố trí ở xen ghép tại các phòng cấp 4, trong khi giáo viên được di dời sang khu hành chính của trường và trụ sở UBND xã Sơn Long cũ để đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ sạt lở cuối tháng 10, đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Mái tôn của nhà bán trú bị đất đá đổ xuống, gây hư hỏng. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Nhà trường đang phối hợp địa phương huy động lực lượng hỗ trợ dọn bùn đất, khơi thông hệ thống thoát nước, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Hiện địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chất để có phương án ứng phó kịp thời.

Phòng ăn bán trú của học sinh bị hư hỏng. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Liên quan mưa lũ trên địa bàn, tuyến đường ĐH83 đoạn từ đỉnh dốc Ông Đường đến Thủy điện 1C (xã Sơn Tây Hạ) đã bị nước lũ cuốn trôi khoảng 1/3 lòng đường, tạo thành hố sâu dạng hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Lực lượng chức năng đã chốt chặn, giăng dây cảnh báo, tạm ngừng cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Tuyến đường ĐH83 đoạn từ đỉnh dốc Ông Đường hướng về Thủy Điện 1C bị cuốn trôi

Sạt lở nghiêm trọng

Lực lượng chức năng đã yêu cầu người và phương tiện không qua lại khu vực này

Hiện trường vụ sạt lở đường tuyến đường ĐH83

NGUYỄN TRANG