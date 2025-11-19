Gia Lai: Sơ tán hàng ngàn người dân để tránh ngập lụt

Sáng 19-11, nước lũ tại nhiều xã phía Tây tỉnh Gia Lai tiếp tục dâng cao, buộc chính quyền địa phương phải khẩn cấp di dời người dân khỏi vùng ngập lụt.

Xã Ia Pa ngập sâu

Ông Nay Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Uar, cho biết xã đang tiếp tục di dời toàn bộ 2.221 người của 453 hộ dân buôn Nu do bị nước lũ đe dọa. Việc di dời bắt đầu từ tối qua, ưu tiên các hộ ở vùng trũng thấp. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã đưa được khoảng 500 người đến nơi an toàn.

Người dân được bố trí tạm trú tại các trường học, xã huy động bếp công an và các trường bán trú để nấu ăn phục vụ người dân. Hiện, nước tại buôn Nu ngập sâu và tiếp tục dâng, có khoảng 60 nhà bị ngập.

Lực lượng chức năng xã Ia Pa di dời dân trong đêm

Tại xã Ia Pa, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Tấn Công cho biết, sáng nay, nước lên nhanh, gây ngập khoảng 100 căn nhà ở nhiều mức độ, có nơi ngập sâu 1m. Địa phương đã di dời 50 hộ tối qua và 50 hộ trong sáng nay, tổng cộng khoảng 400 khẩu. Công tác rà soát vẫn được tiếp tục để di dời ngay những khu vực có nguy cơ ngập.

Lực lượng chức năng xã Ia Pa giúp dân di dời tài sản

Tại xã Ia Hiao, nước ngập toàn xã. Trong sáng 19-11, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao đã trực tiếp xuống các điểm ngập úng để chỉ đạo công tác di dời tài sản, phân luồng giao thông.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, cho biết, khoảng 1.000 nhà dân bị ngập ở các mức độ khác nhau. Xã đã cho toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học hôm nay để đảm bảo an toàn. Mực nước vẫn tiếp tục dâng, địa phương đang triển khai các kịch bản ứng phó theo cấp độ để sẵn sàng sơ tán dân.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao trực tiếp đội mưa chỉ đạo công tác phó mưa lũ



Ngôi trường ở xã Ia Hiao bị ngập

HỮU PHÚC