Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi các nạn nhân vụ sạt lở đất tại Khánh Hòa

Tối 18-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh Khánh Hòa về khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và một số khu vực sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam cho biết, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa những ngày qua đã làm 10 người tử vong, 2 người mất tích, 19 bị thương. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), đất đá đè trúng xe ô tô khách khiến 6 người thiệt mạng, 19 người bị thương.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người thiệt mạng. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA

Mưa lũ khiến nhiều khu vực ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và an toàn giao thông toàn tỉnh. Gần 9.000 căn nhà tại 14 xã, phường chìm trong nước; khoảng 7.000 ha hoa màu bị hư hại, hơn 11.600 con gia súc, gia cầm bị chết.

Quốc lộ 1 đoạn qua KCN Du Long, xã Thuận Bắc bị ngập nặng; công trình đập Hồ Nước Ngọt bị hư hỏng ước thiệt hại 120 tỉ đồng; các vụ sạt lở đường giao thông ước tính tổng thiệt hại khoảng 286 tỉ đồng. Hiện tỉnh Khánh Hòa chưa thể thống kê đầy đủ vì nhiều khu vực đang bị chìm sâu trong nước.

Phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang bị nước lũ bao vây. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự báo thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, từ đêm 18-11 đến ngày 20-11 tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Hiện tổng dung tích 64 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh là 658,8 triệu m3, đạt 87,6% so với thiết kế.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa kịp thời di dời, hỗ trợ người dân theo phương châm “4 tại chỗ” để giảm thiểu rủi ro về người và tài sản trước tình hình mưa lũ, sạt lở; tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, tập trung chăm lo đời sống người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HIẾU GIANG

Khẩn trương khắc phục những điểm bị sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường. Hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào bị thiếu lương thực; nếu lực lượng tại chỗ không bảo đảm thì liên hệ Công an, Quân đội tiếp ứng; báo cáo bộ, ngành Trung ương để được hỗ trợ kịp thời. Rà soát lại hồ chứa nước bảo đảm an toàn, đặc biệt là an toàn cho vùng hạ du một cách khoa học.

Tại các vị trí ngập lụt, sạt lở, yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm việc ứng trực 24/24 giờ, phân luồng giao thông từ xa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn. Tập trung công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, không được chủ quan, lơ là để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao 50 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: HIẾU GIANG

Về sạt lở đèo Khánh Lê, mục tiêu trước mắt là thông tuyến một cách nhanh nhất, nhưng phải đặt an toàn tính mạng của lực lượng thực thi lên hàng đầu. Tại các điểm có nguy cơ sạt trượt mới, phải cử cán bộ túc trực theo dõi liên tục, kịp thời cảnh báo, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn thứ cấp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Lê. Ảnh: HIẾU GIANG

Về giải pháp lâu dài, Chính phủ sẽ làm việc với tỉnh để nghiên cứu đầu tư tuyến đường cao tốc Nha Trang – Đà Lạt. Bộ Xây dựng được giao phối hợp Khánh Hòa và Lâm Đồng rà soát quy hoạch, tính toán nguồn vốn để khởi động dự án trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà động viên đơn vị thi công khắc phục sạt lở. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao 50 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định; công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục sạt lở trên tuyến đèo Khánh Lê, địa phận xã Nam Khánh Vĩnh. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm taluy dương trên tuyến đèo bị trượt với khối lượng đất đá rất lớn, vùi lấp toàn bộ mặt đường, chia cắt giao thông. Các đơn vị đã huy động tối đa máy móc, phương tiện để dọn đất đá nhưng nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt trượt vẫn rất cao. Đoàn công tác cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê. Trong số 19 nạn nhân bị thương, có 3 người đã xuất viện, 16 nạn nhân còn lại đều tỉnh táo và đang được theo dõi. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến các nạn nhân; tuyên dương đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng cứu chữa các nạn nhân và đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp tục nỗ lực chữa trị cho các nạn nhân để họ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG