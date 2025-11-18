Đến tối 18-11: Còn hàng ngàn ngôi nhà bị ngập do mưa lũ ở miền Trung

Tính đến chiều tối nay (18-11), mưa lũ ở miền Trung đã khiến 15 người thiệt mạng và mất tích, đồng thời vẫn có 17.705 ngôi nhà bị ngập và 72.543 khách hàng vẫn đang mất điện.

Tối 18-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin: mưa lũ, sạt lở do mưa ở Trung bộ đã làm 15 người chết và mất tích (tăng thêm 3 trường hợp so với số liệu tổng hợp vào chiều tối 17-11).

Trong số 15 người chết và mất tích, cập nhật đến 17 giờ 30 ngày 18-11, có 9 người chết, trong đó tỉnh Khánh Hòa 8 người và TP Huế 1 người; còn 6 nạn nhân mất tích thuộc 3 địa phương: Quảng Trị, Khánh Hòa và Đà Nẵng. Tổng số người bị thương do sạt lở, mưa lũ vẫn là 19 người (như báo cáo chiều tối 17-11).

Nhà dân ở phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chìm trong nước lụt﻿

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết, đến chiều tối 18-11 vẫn còn 17.705 nhà bị ngập tại 4 địa phương gồm: Quảng Trị, Huế, Gia Lai và Khánh Hòa (nhiều nhất là Huế và Khánh Hòa). Các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã sơ tán tổng cộng 2.902 hộ với 9.690 người để tránh ngập lụt, sạt lở.

Thiệt hại nông nghiệp hiện lên đến 8.390ha (lúa và hoa màu bị ngập, tập trung chủ yếu tại tỉnh Khánh Hòa) và 6.047 con gia súc và gia cầm bị chết và cuốn trôi (nhiều nhất tại tỉnh Đắk Lắk).

Các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã khôi phục cấp điện cho 134.323 khách hàng, tuy nhiên vẫn còn 72.543 khách hàng mất điện tại 4 địa phương gồm: Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa 40.817.

PHÚC VĂN