Gia Lai: Quốc lộ 25 ngập sâu, chia cắt tuyến giao thông huyết mạch

Sáng 19-11, ông Nay Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Uar (tỉnh Gia Lai), cho biết quốc lộ 25 đoạn qua buôn Phùm (xã Uar) đang bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông trên tuyến Gia Lai – Đắk Lắk.

Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai bị ngập sâu

Tại xã Uar, có hai điểm ngập kéo dài khoảng 100m, nơi sâu nhất lên tới 1m, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, túc trực tại chỗ, không cho người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Hiao bị ngập sâu

Cùng thời điểm, tại xã Ia Hiao, quốc lộ 25 tiếp tục ngập sâu tại hai vị trí thuộc ngã ba thôn Thanh Bình, buôn Mi Hoan và Ơi Hly.

Clip: Xã Ia Hiao giúp dân di dời trâu bò

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết, xã đã chỉ đạo công an địa phương lập chốt chặn, ngăn tài xế liều mình vượt điểm ngập; đồng thời khuyến cáo các tài xế đậu xe tại khu vực khô ráo, chờ nước rút. Trong trường hợp ngập lụt kéo dài, địa phương sẽ phối hợp hỗ trợ các phương tiện bị mắc kẹt.

Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Hiao bị ngập sâu

Quốc lộ 25 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Pleiku (Gia Lai) đi tỉnh Đắk Lắk, có lưu lượng xe lớn. Việc ngập sâu kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Lực lượng chức năng chốt chặn điểm ngập Quốc lộ 25 tại xã Uar

HỮU PHÚC