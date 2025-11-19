Xã hội

Gia Lai: Quốc lộ 25 ngập sâu, chia cắt tuyến giao thông huyết mạch

SGGPO

Sáng 19-11, ông Nay Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Uar (tỉnh Gia Lai), cho biết quốc lộ 25 đoạn qua buôn Phùm (xã Uar) đang bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông trên tuyến Gia Lai – Đắk Lắk.

Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai bị ngập sâu
Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai bị ngập sâu

Tại xã Uar, có hai điểm ngập kéo dài khoảng 100m, nơi sâu nhất lên tới 1m, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, túc trực tại chỗ, không cho người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

1316c881c3604f3e1671.jpg
Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Hiao bị ngập sâu

Cùng thời điểm, tại xã Ia Hiao, quốc lộ 25 tiếp tục ngập sâu tại hai vị trí thuộc ngã ba thôn Thanh Bình, buôn Mi Hoan và Ơi Hly.

Clip: Xã Ia Hiao giúp dân di dời trâu bò

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết, xã đã chỉ đạo công an địa phương lập chốt chặn, ngăn tài xế liều mình vượt điểm ngập; đồng thời khuyến cáo các tài xế đậu xe tại khu vực khô ráo, chờ nước rút. Trong trường hợp ngập lụt kéo dài, địa phương sẽ phối hợp hỗ trợ các phương tiện bị mắc kẹt.

1155024762978077103.jpg
Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ia Hiao bị ngập sâu

Quốc lộ 25 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Pleiku (Gia Lai) đi tỉnh Đắk Lắk, có lưu lượng xe lớn. Việc ngập sâu kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

3c60933e81df0d8154ce.jpg
Lực lượng chức năng chốt chặn điểm ngập Quốc lộ 25 tại xã Uar
HỮU PHÚC

Từ khóa

Ia Hiao Uar Công an xã Ia Hiao Quốc lộ 25 Quốc lộ Pleiku Chảy xiết Gia Lai lũ lụt chia cắt giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn