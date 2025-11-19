Miền Bắc rét đậm, Nam Trung bộ mưa rất to

Sáng 19-11, không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu, chỉ còn 12 độ C, trời rét đậm. Một số khu vực vùng núi Bắc bộ như Phong Thổ (Lai Châu) xuống 7,5 độ C, Bình Liêu (Quảng Ninh) chỉ 6,7 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh lần này đã ảnh hưởng đến hầu hết Trung Trung bộ và tiếp tục dồn xuống Nam Trung bộ. Tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, trời rét, có nơi rét đậm.

Hà Nội lúc 7 giờ chỉ có 12 độ C, theo Windy

Tại Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc bộ, mưa rào diễn ra cục bộ từ sáng đến trưa, sau đó giảm dần và khả năng tạnh hẳn vào đêm. Thời tiết trong ngày âm u, nhiệt độ dao động 12-14 độ C. Dự báo từ ngày mai 20-11, trời có xu hướng ấm dần, nắng hanh trở lại vào giữa tuần.

Ảnh mây vệ tinh lúc 7 giờ 20 phút sáng nay (19-11). Nguồn: Z.E

Ở Trung bộ, các tỉnh từ Nghệ An đến Huế có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Trong khi đó, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa lớn hơn, đặc biệt khu vực phía Nam TP Đà Nẵng.

Mưa rất to tiếp tục xảy ra tại Nam Trung bộ, tập trung ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất. Riêng Lâm Đồng sáng nay ít mưa, nhưng vùng giáp Khánh Hòa và Đắk Lắk có thể xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của mây ẩm dịch chuyển.

Tâm điểm mưa tập trung ở Nam Trung bộ. Ảnh radar thời tiết lúc 7 giờ 20 phút ngày 19-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Tại Nam bộ, thời tiết sáng nay tương đối ổn định, ít mưa. Tuy nhiên, khu vực ven biển như Cần Thơ và một số khu vực có thể có mưa do mây từ biển di chuyển vào. Riêng TPHCM sáng nay trời âm u, không mưa, nhưng từ trưa đến chiều khả năng xảy ra mưa dông cục bộ.

PHÚC VĂN