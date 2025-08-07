Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân

Chiều 7-8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì buổi họp báo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 7-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo Thứ trưởng, Bộ Tài chính đã xin ý kiến chuyên gia và đưa ra hai phương án: Một là điều chỉnh theo biến động của chỉ số giá tiêu dùng (CPI); hai là, điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tăng trưởng GDP bình quân đầu người.

Qua lấy ý kiến, đa số đồng thuận với phương án 2. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ đối với người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh này sẽ giúp giảm nghĩa vụ thuế, góp phần để người dân được hưởng thành quả từ tăng trưởng kinh tế – xã hội, phù hợp với mức sống hiện nay.

Dự kiến, UBTVQH sẽ xem xét và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tại phiên họp thứ 50, vào tháng 10-2025.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sắp thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và đang chờ ý kiến của Bộ Chính trị để triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa. Đây là lĩnh vực mới, nhạy cảm, yêu cầu vừa đảm bảo phát triển, vừa kiểm soát rủi ro, an toàn hệ thống. Dự kiến việc thí điểm có thể bắt đầu trong tháng 8 hoặc tháng 9-2025. Về việc có bao nhiêu sàn tham gia thí điểm, Thứ trưởng cho biết, hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn của sàn tham gia giao dịch tài sản mã hóa, khi ban hành sẽ công khai. Chủ trương là khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia, vì đây là lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo cao. “Chắc chắn là thí điểm hơn 1 sàn giao dịch để bảo đảm tính cạnh tranh, nhưng sẽ không quá nhiều, vì trước mắt thí điểm, sơ kết, rút kinh nghiệm”, ông Nguyễn Đức Chi nói.

