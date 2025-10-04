Đêm trăng đong đầy yêu thương

Được tự tay vẽ chiếc lồng đèn yêu thích và hòa cùng các bạn đồng trang lứa, cùng hoàn cảnh hát vang bài Rước đèn tháng tám, các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, khuyết tật tại mái ấm, khu nhà trọ đã có một mùa trăng giòn giã tiếng cười.

Mùa trăng đặc biệt

Cầm chiếc lồng đèn hình con gà trống trên tay, Nguyễn Thiện An, 7 tuổi, sống tại Mái ấm Thiên Ân, chăm chú nhìn theo từng động tác của ảo thuật gia trên sân khấu. Bên cạnh Thiện An, Trần Hồng Hạnh, 8 tuổi, cùng sống ở mái ấm, cũng đang vỗ tay hò reo khi thấy những chú chim bồ câu bay lên từ vạt áo ảo thuật gia. Không khí tại chương trình “Mùa trăng yêu thương” do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tổ chức thêm sôi nổi khi tiếp sau màn ảo thuật là các tiết mục xiếc hấp dẫn.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM tặng quà trung thu đến thiếu nhi tại Mái ấm Thiên Thần (phường Long Trường, TPHCM)

200 trẻ mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sống tại Mái ấm Thiên Ân, Trường Khiếm thính hy vọng Bình Thạnh, Trung tâm Dạy nghề và trẻ trên địa bàn phường Xuân Hòa (TPHCM) đã được vui chơi thỏa thích, nhận quà từ chú Cuội, chị Hằng và cùng nhau ăn bánh nhân dịp Tết Trung thu trong giòn giã tiếng cười vui.

Nằm nép mình gần Bệnh viện Ung bướu TPHCM (cơ sở 2, phường Tăng Nhơn Phú), khu nhà trọ 0 đồng Thiện Tâm - nơi được xem là ngôi nhà thứ hai thân thương của trẻ em mắc bệnh ung thư - hôm ấy rộn rã tiếng nói cười khi đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ TPHCM đến thăm, trao những phần quà trung thu cho các em nhỏ. Cầm chiếc lồng đèn được đoàn trao tặng, em Nguyễn Phúc Nguyên, 7 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, vui mừng chạy khắp phòng. “Vậy là tụi nhỏ có một trung thu ấm áp rồi”, anh Nguyễn Đức Linh, người chăm lo tại khu nhà trọ, bày tỏ.

Món quà thiết thực

Nhận phần quà trung thu ý nghĩa ngay lúc gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, anh Nguyễn Anh Vinh, đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm, xe công nghệ TPHCM (ngụ phường Phú Định) mừng rơi nước mắt. “Các con có bánh trung thu để đón trăng rằm, còn vợ tôi thì có thêm chi phí điều trị bệnh”, anh Vinh nói trong niềm vui.

Anh Vinh là lao động duy nhất trong gia đình 6 người: mẹ già yếu mất sức lao động, em gái bị thiểu năng trí tuệ, 2 con nhỏ đang độ tuổi ăn học, còn vợ anh là chị Nguyễn Lê Vị Thúy trước là công nhân giày da tại phường Tân Tạo nhưng đã nghỉ việc từ tháng 5-2025 do phát hiện mắc bệnh ung thư. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn LĐLĐ TPHCM đã trao tiền hỗ trợ 20 triệu đồng và 2 suất quà trung thu đến gia đình anh. Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn LĐLĐ TPHCM hỗ trợ gia đình anh Vinh sổ tiết kiệm 5 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công đoàn phường Phú Định cũng tặng xe đạp tiếp sức con anh Vinh đến trường.

Chương trình “Trung thu yêu thương” do Tổ công tác quản lý địa bàn số 7 thuộc LĐLĐ TPHCM tổ chức vào tối 2-10 đã giúp gần 130 con công nhân lao động có một đêm trung thu đầy ý nghĩa. Các em là trẻ mồ côi do dịch Covid-19 được giao lưu, chơi trò chơi, nhận quà từ chú Cuội, chị Hằng. Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, bày tỏ, mỗi phần quà trung thu không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức công đoàn gửi đến con em đoàn viên, công nhân, người lao động.

Năm nay, LĐLĐ TPHCM dành hơn 1.200 suất quà chăm lo trung thu đến con hoặc bản thân đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM tổ chức Liên hoan Vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Trung thu độc lập”. Liên hoan diễn ra tại 5 địa điểm trên địa bàn TPHCM, thu hút khoảng 5.000 thí sinh từ 6-14 tuổi tham gia. Với chủ đề “Trung thu độc lập”, các em thiếu nhi thể hiện qua tranh vẽ những hình ảnh giàu ý nghĩa lịch sử và văn hóa: Trung thu độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Bác Hồ vui Tết với thiếu nhi...

THÁI PHƯƠNG