Đến phường Vũng Tàu thăm Bảo tàng vũ khí cổ

Nằm trong một biệt thự Pháp cổ tọa lạc tại số 98, đường Trần Hưng Đạo (phường Vũng Tàu, TPHCM), với diện tích trưng bày gần 1.500m 2 , Bảo tàng vũ khí cổ là một trong những điểm nhấn văn hóa của địa phương, thu hút đông đảo du khách khi đến nơi đây.

Hơn 4.000 hiện vật

Bảo tàng vũ khí cổ hiện lưu giữ khoảng 4.000 hiện vật gồm: vũ khí, quân trang và quân phục của nhiều quốc gia. Không gian trưng bày của bảo tàng được chia thành ba khu vực chính, tương ứng với ba thời kỳ lịch sử: cổ đại, trung đại và cận đại. Các hiện vật được sắp xếp khoa học theo dòng thời gian, tái hiện quá trình phát triển của vũ khí từ cổ đại đến hiện đại, phản ánh sự tiến bộ về công nghệ và tư duy quân sự.

Bước vào bảo tàng, du khách như được trở về quá khứ từ hàng trăm, ngàn năm trước qua những trưng bày thời cổ đại, trung đại. Ở đó có hình ảnh những chiến binh Hy Lạp, La Mã, các chiến binh Thập tự chinh châu Âu, các samurai Nhật Bản hay quân đội Mông Cổ... Thời kỳ cổ đại tới trung đại, các vũ khí chủ yếu là đao, kiếm, giáo, mác, cung, nỏ... Thời kỳ trung đại, cùng với các loại vũ khí thô sơ đã xuất hiện các loại súng, pháo. Khu vực này, du khách sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về hệ thống vũ khí thời vua Napoleon Bonaparte - vị vua đã làm thay đổi lịch sử nước Pháp và thế giới với các cuộc chinh chiến.

Tại khu vực trưng bày vũ khí cận đại, du khách được chiêm ngưỡng các loại vũ khí tối tân được dùng trong các cuộc Chiến tranh thế giới I, II. Không gian trưng bày này có sự góp mặt của hình ảnh, hiện vật về quân đội nhiều quốc gia như: Mỹ, Anh, Pháp, Australia... với các quân binh chủng như: bộ binh, pháo binh, hải quân, không quân, trong đó có hình ảnh quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bên cạnh những hiện vật là vũ khí, quân phục, bảo tàng còn trưng bày nhiều tranh, tượng chân dung các tướng lĩnh kiệt xuất trong lịch sử nhân loại như: Trần Hưng Đạo (Việt Nam), Napoleon Bonaparte (Pháp), Horatio Nelson (Anh)... và những bức tranh miêu tả những trận chiến nổi tiếng trong lịch sử, tiêu biểu là trận Waterloo giữa quân đội Anh - Pháp năm 1815...

Bảo tàng vũ khí cổ lớn nhất

Ông Robert Taylor (đến từ nước Anh), chủ nhân của Bảo tàng vũ khí cổ, chia sẻ: “Tôi đã sưu tập vũ khí cổ từ năm 18 tuổi. Năm 2010, Chính phủ Việt Nam kêu gọi đầu tư cho du lịch. Tôi đề xuất mang bộ sưu tập này từ Anh sang Vũng Tàu. Được sự đồng ý của các cấp chính quyền, năm 2012, Bảo tàng vũ khí cổ được thành lập”. Ban đầu bảo tàng có khoảng 2.000 hiện vật, nhưng qua thời gian sưu tầm bổ sung, đến nay bảo tàng hiện đang lưu giữ khoảng 4.000 hiện vật các loại. “Mục đích của bảo tàng không chỉ dành cho bộ sưu tập cá nhân của tôi, mà còn phục vụ người dân Việt Nam, giáo dục cho trẻ em, và mang lại niềm vui cho những khách du lịch từ nước ngoài”, ông Robert Taylor cho biết thêm.

Ông Andre Van Den Berg, bạn của ông Robert Taylor, đến từ Nam Phi, xúc động: “Tôi gặp Robert Taylor lần đầu tiên vào năm 2010 khi tôi đang làm việc tại Việt Nam. Lúc đó tôi có chia sẻ với Robert rằng khi nghỉ hưu, tôi sẽ sưu tầm một số bộ quân phục và gửi đến bảo tàng. Hôm nay, đến bảo tàng và thấy hơn 100 bộ quân phục quân đội Nam Phi là những hiện vật mà tôi sưu tầm được đều đã có mặt ở đây phục vụ khách tham quan, tôi rất xúc động”.

Với số lượng hiện vật khổng lồ cùng với sự bài trí tinh tế, chuyên nghiệp và khoa học, nhiều người dân và du khách đã rất thích thú khi được xem tận mắt những hiện vật có giá trị, nghe thuyết minh kỹ càng về từng loại vũ khí, quân trang, quân dụng, quân phục của quân đội khắp nơi trên thế giới. Chị Trần Mỹ Phương Thảo (đến từ phường Nhiêu Lộc, TPHCM) nói: “Tôi thực sự bất ngờ vì ở phía Đông TPHCM lại có một bảo tàng độc đáo như vậy. Mỗi một cổ vật có một câu chuyện kể khác nhau, một dấu ấn lịch sử, niên đại, triều đại khác nhau… thể hiện nét đẹp văn hóa quân đội của các quốc gia trên thế giới”. Nhiều du khách nước ngoài ghé bảo tàng cũng chia sẻ, đây là một địa điểm mà chắc chắn chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè của mình khi đến Việt Nam.

QUANG VŨ