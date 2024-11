Dệt may Việt Nam xuất siêu ước tính lên tới 19 tỷ USD

Lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam thông tin, sản phẩm dệt may Việt Nam cả năm 2024 có thể đạt tới 19 tỷ USD dù thị trường thế giới vẫn còn chưa hết khó khăn.

May quần áo thời trang xuất khẩu tại Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM. Ảnh: SGGPO

Ngày 19-11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ buổi họp báo nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập và tổng kết năm 2024, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang đã đưa ra những số liệu đáng chú ý về ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn đầy thách thức.

Mặc dù tình hình thế giới tiếp tục phức tạp và kinh tế thương mại phục hồi chậm, ngành dệt may Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Cụ thể, dự báo kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam sẽ đạt 44 tỷ USD vào năm 2024, tăng trưởng 11,26% so với năm 2023. Đáng chú ý là con số xuất siêu ước tính lên tới 19 tỷ USD, tăng 6,93% so với năm trước. Kim ngạch nhập khẩu cũng ước đạt 25 tỷ USD, tăng 14,79%.

Những con số này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành dệt may Việt Nam, ngay cả trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam vẫn là Hoa Kỳ, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 16,71 tỷ USD, tăng 12,33%, chiếm gần 38% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các thị trường khác cũng có mức tăng trưởng ổn định, như Nhật Bản (4,57 tỷ USD, tăng 6,18%) và EU (4,3 tỷ USD, tăng 7,66%).

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng, mặc dù ngành dệt may vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá trong năm 2024, nhưng những yếu tố bất ổn từ thị trường toàn cầu như xu hướng bảo hộ thương mại, sự biến động của chuỗi cung ứng và giá nguyên liệu có thể sẽ tạo ra những khó khăn không nhỏ cho các doanh nghiệp trong ngành.

Chính vì vậy, ngoài việc nỗ lực duy trì và mở rộng thị trường, các doanh nghiệp dệt may cần chú trọng đến việc cải tiến công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế.

PHÚC HẬU