Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ngày 14-5, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Dự lễ có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Theo quyết định, BSCK2 Phạm Thanh Việt được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực (ngày 24-4-2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá rất cao những thành tựu của tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy với vị thế là trung tâm y tế hàng đầu ở phía Nam.

Trải qua 126 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Chợ Rẫy đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đón nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước…

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá, trong thời gian đảm nhận vị trí Phó giám đốc quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, BS Phạm Thanh Việt đã thể hiện bản lĩnh, năng lực quản lý, duy trì đoàn kết nội bộ và từng bước tháo gỡ nhiều khó khăn tồn đọng sau đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo Bộ Y tế kỳ vọng, với cương vị mới, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của tập thể bệnh viện, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đồng thời, đưa bệnh viện vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục khẳng định thương hiệu về chất lượng chuyên môn, tinh thần phục vụ và cơ sở vật chất; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, an sinh trên địa bàn TPHCM và phía Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCK2 Phạm Thanh Việt cam kết giữ vững truyền thống đoàn kết của cán bộ, bác sĩ, nhiên viên bệnh viện; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, hướng đến mô hình bệnh viện thông minh và triển khai hiệu quả các cơ sở mới.

"Tôi cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện sẽ giữ vững vai trò của Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối phía Nam, niềm tin của người dân và niềm tự hào của ngành y tế", BS Phạm Thanh Việt chia sẻ.

BS Phạm Thanh Việt là Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 3-2024 và Phó giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện từ tháng 8-2025 đến nay. Bệnh viện Chợ Rẫy hiện có hơn 3.200 giường bệnh, gần 4.500 cán bộ nhân viên; tiếp nhận khám và điều trị khoảng 2 triệu lượt/năm.

GIAO LINH