Cập nhật xu hướng tiên phong của sản phụ khoa hiện đại

Trong hai ngày 14 và 15-5, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức Hội nghị Sản Phụ khoa Việt – Pháp – Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 26 (OGVFAP 2026).

Một ca thông tim can thiệp bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ

Đây là một trong những sự kiện khoa học quốc tế thường niên có quy mô lớn và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa tại Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hội nghị năm nay thu hút gần 3.000 đại biểu cùng 70 bài báo cáo chuyên sâu của các chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Australia, Hàn Quốc, Argentina, Singapore... tham dự.

Theo BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, hội nghị mở đầu bằng phiên trọng điểm về xu hướng Hội nghị Sản Phụ khoa Thế giới (FIGO 2025) với ba định hướng lớn: chẩn đoán sớm – chẩn đoán chính xác – can thiệp tối thiểu. Đây cũng chính là định hướng mà ngành y tế TPHCM đang triển khai mạnh mẽ trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Trong khuôn khổ hội nghị có nhiều phiên quan trọng dành cho lĩnh vực can thiệp bào thai – một chuyên ngành đòi hỏi trình độ cao và sự phối hợp đa chuyên khoa. Các báo cáo nổi bật về can thiệp tim bào thai, chẩn đoán và xử trí các trường hợp song thai có biến chứng… đã cho thấy Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, đang từng bước tiệm cận trình độ của các trung tâm can thiệp bào thai hàng đầu thế giới.

“Hội nghị không chỉ là nơi chia sẻ tri thức mà còn là động lực quan trọng đưa chuyên ngành sản phụ khoa Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới”, BS-CK2 Trần Ngọc Hải nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng đã chia sẻ các vấn đề sản khoa nguy cơ cao – lĩnh vực đang ngày càng được quan tâm trong thực hành lâm sàng hiện đại như nhau cài răng lược (Placenta Accreta Spectrum – PAS), sinh non, tiền sản giật, xuất huyết sau sinh, theo dõi tim thai và hồi sức sơ sinh sẽ được trình bày dưới góc nhìn cập nhật quốc tế kết hợp kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam.

Đồng thời, cập nhật nhiều xu hướng điều trị ít xâm lấn và cá thể hóa điều trị theo Hội nghị Sản phụ khoa Thế giới (FIGO 2025); ứng dụng công nghệ cao trong y học hiện đại; các phiên thảo luận xung quanh vấn đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện. Nhiều báo cáo tại hội nghị ghi nhận những thành tựu nổi bật của y học Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là trong lĩnh vực can thiệp bào thai, phẫu thuật nhau cài răng lược, hỗ trợ sinh sản và chăm sóc sơ sinh nguy cơ cao...

Trước đó, tối 13-5, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt – Pháp – Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 26 đã tổ chức khai mạc với sự tham gia của gần 300 đại biểu là các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Sản phụ khoa đến từ trong nước và nhiều nước trên thế giới.

THÀNH SƠN