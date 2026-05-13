Dự kiến dùng một phần thuế thuốc lá, rượu, bia để hỗ trợ chi trả dịch vụ y tế

Ngày 13-5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 844/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong giai đoạn mới.

Trong đó, với nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT, Bộ Y tế được giao chủ trì xây dựng nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng cường liên kết, hợp tác giữa BHYT với bảo hiểm sức khỏe do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp để tránh trùng lặp thanh toán chi phí y tế.

Cùng với đó, Bộ Y tế xây dựng nghị quyết về thí điểm huy động, đa dạng, mở rộng các nguồn thu để bảo đảm bền vững và phát triển quỹ BHYT, trong đó có cơ chế sử dụng một phần kinh phí từ thuế đối với các sản phẩm thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có đường... để chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chẩn đoán và phát hiện sớm một số bệnh, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm; xây dựng Luật BHYT (sửa đổi)...

Mục tiêu năm 2026, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95,5% dân số, đến năm 2030 đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Từ năm 2026, từng bước thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên phù hợp với lộ trình tăng mức đóng BHYT và khả năng cân đối của quỹ BHYT.

LÂM NGUYÊN