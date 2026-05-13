Y tế - Sức khỏe

Dự kiến dùng một phần thuế thuốc lá, rượu, bia để hỗ trợ chi trả dịch vụ y tế

SGGPO

Ngày 13-5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 844/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong giai đoạn mới.

Người dân khám bệnh tại một cơ sở y tế
Người dân khám bệnh tại một cơ sở y tế

Trong đó, với nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT, Bộ Y tế được giao chủ trì xây dựng nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng cường liên kết, hợp tác giữa BHYT với bảo hiểm sức khỏe do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp để tránh trùng lặp thanh toán chi phí y tế.

Cùng với đó, Bộ Y tế xây dựng nghị quyết về thí điểm huy động, đa dạng, mở rộng các nguồn thu để bảo đảm bền vững và phát triển quỹ BHYT, trong đó có cơ chế sử dụng một phần kinh phí từ thuế đối với các sản phẩm thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có đường... để chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chẩn đoán và phát hiện sớm một số bệnh, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm; xây dựng Luật BHYT (sửa đổi)...

Mục tiêu năm 2026, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95,5% dân số, đến năm 2030 đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Từ năm 2026, từng bước thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên phù hợp với lộ trình tăng mức đóng BHYT và khả năng cân đối của quỹ BHYT.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Thuế rượu Bảo hiểm y tế Quỹ BHYT Luật BHYT Phòng bệnh Mãn tính Khám sức khỏe Thí điểm sức khỏe toàn dân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn