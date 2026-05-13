Bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn, Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức bị xử phạt

Sở Y tế TPHCM xử phạt 2 cơ sở này vì có vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Cụ thể, Sở Y tế TPHCM xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn (171/3 Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) 8 triệu đồng vì sử dụng người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; xử phạt Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức TPHCM (344A-346 Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, TPHCM) 90 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Trước đó, ngày 13-2, Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức TPHCM đã bị Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế xử phạt 14 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 2 tháng. Lý do cơ sở không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật...

Sở Y tế TPHCM yêu cầu Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn và Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức TPHCM nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

THÀNH SƠN