Đưa Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trở thành bệnh viện khu vực cửa ngõ Đông Nam TPHCM

Chiều 14-5, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Mục tiêu của ngành y tế là từng bước đưa Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trở thành bệnh viện khu vực cửa ngõ phía Đông Nam TPHCM.

Theo định hướng của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sẽ từng bước phát triển thành “bệnh viện cửa ngõ” chiến lược ở khu vực Đông Nam TPHCM. Bệnh viện giữ vai trò tiếp nhận, xử trí cấp cứu ban đầu, điều trị các bệnh lý phổ biến, đồng thời kết nối hiệu quả với mạng lưới bệnh viện chuyên sâu của thành phố khi cần thiết.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của TPHCM xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể, đồng bộ và dài hạn cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Tại buổi lễ, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã ký kết hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện với 7 bệnh viện hàng đầu thành phố. Trong đó, Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ phát triển lĩnh vực cấp cứu, hồi sức tích cực, xây dựng đơn vị đột quỵ, đào tạo quy trình báo động đỏ, cấp cứu đa chấn thương và nâng cao năng lực xử trí các trường hợp nguy kịch ngay tại địa phương.

Đặc biệt, Bệnh viện Nhân dân 115 chịu trách nhiệm hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa xây dựng mô hình “Trung tâm cấp cứu chấn thương” theo hướng tích hợp đa chuyên khoa, giúp người bệnh đa chấn thương được tiếp cận cấp cứu, hồi sức và can thiệp chuyên sâu ngay trong “thời gian vàng”. Đây được xem là mô hình quan trọng nhằm nâng cao năng lực cấp cứu vùng cửa ngõ, giảm tỷ lệ chuyển viện và tăng khả năng cứu sống người bệnh nặng ngay tại địa phương.

Bệnh viện Bình Dân hỗ trợ phát triển ngoại khoa, đặc biệt là ngoại tổng quát, ngoại niệu và các kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu. Bệnh viện Từ Dũ hỗ trợ lĩnh vực sản phụ khoa, nâng cao năng lực cấp cứu sản khoa, chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh, chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hỗ trợ phát triển năng lực trong lĩnh vực truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn và hồi sức truyền nhiễm; đào tạo nhân sự có khả năng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị và theo dõi các bệnh truyền nhiễm thường gặp cũng như các tình huống dịch bệnh mới nổi.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ toàn diện công tác khám chữa bệnh trẻ em, cấp cứu nhi, hồi sức nhi và đào tạo nguồn nhân lực chuyên khoa nhi, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị bệnh viện.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM và Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM cũng tham gia hỗ trợ phát triển các chuyên khoa sâu, góp phần giúp người dân khu vực được tiếp cận nhiều dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển lên các bệnh viện nội đô.

PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế thành phố theo định hướng “đa tầng - đa cực - đa trung tâm”.

Không phải là hoạt động chuyển giao kỹ thuật đơn thuần, đây là mô hình phát triển y tế mới: “hệ thống bệnh viện đồng hành”. Trong mô hình này, các bệnh viện chuyên sâu giữ vai trò hạt nhân chuyên môn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bệnh viện cửa ngõ, tạo nên mạng lưới liên kết vùng chặt chẽ, hiệu quả và bền vững.

Việc này sẽ góp phần giảm tải cho khu vực nội đô, rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu và điều trị cho người dân trong khu vực. Về lâu dài, việc phát triển Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sẽ tạo nền tảng cho một cực y tế mới, gắn với khu vực cảng biển, logistics, công nghiệp và đô thị đang phát triển mạnh của thành phố.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa có quy mô 900 giường bệnh, 35 khoa phòng và 1.041 nhân viên. Trước khi sáp nhập, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng 2. Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cam kết sẽ quyết tâm, nỗ lực để tiếp nhận và triển khai hiệu quả nhất các chỉ đạo của Sở Y tế, sự hỗ trợ toàn diện của các bệnh viện, cũng như sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các phường, xã để từng bước phát triển chuyên môn, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho người dân. BSCKII Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

KHÁNH CHI